Только бы погода не подвела. Администрация Южно-Сахалинска публикует график ремонта дворов на эту неделю

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. На сегодняшний день устранено свыше 15500 квадратных метров дефектов асфальта.
Так, на этой неделе продолжится ремонт поврежденных участков во дворах по следующим адресам:
- ул. Чехова, 43а, 70б, 172,172а,
- ул. Хабаровская, 44, 58, 60,
- ул. Амурская, 167, 169.
- ул. Ленина, 302, 306,
- ул. Пограничная, 58б, 59а, 61, 61а,
- ул. Емельянова, 114а, 116а,
- ул. Вокзальная, 5,
- ул. Есенина, 48, 50, 50а,
- ул. Поповича, 73, 75, 77, 79, 98.
Большая часть дворов уже подготовлена к асфальтированию.
График может быть скорректирован с учетом погодных условий.
Актуальный адресный перечень дворов, в которых запланирован текущий ремонт, размещен на официальном сайте администрации ГОРОДА.
Виктор ГОРОДОВ.