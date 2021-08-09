Только бы погода не подвела. Администрация Южно-Сахалинска публикует график ремонта дворов на эту неделю

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. На сегодняшний день устранено свыше 15500 квадратных метров дефектов асфальта.

Так, на этой неделе продолжится ремонт поврежденных участков во дворах по следующим адресам:

ул. Чехова, 43а, 70б, 172,172а,

ул. Хабаровская, 44, 58, 60,

ул. Амурская, 167, 169.

ул. Ленина, 302, 306,

ул. Пограничная, 58б, 59а, 61, 61а,

ул. Емельянова, 114а, 116а,

ул. Вокзальная, 5,

ул. Есенина, 48, 50, 50а,

ул. Поповича, 73, 75, 77, 79, 98.

Большая часть дворов уже подготовлена к асфальтированию.

График может быть скорректирован с учетом погодных условий.

Актуальный адресный перечень дворов, в которых запланирован текущий ремонт, размещен на официальном сайте администрации ГОРОДА.

Виктор ГОРОДОВ.