Только вперед! Сахалинские студенты вышли в финал национальной премии

Сахалинские студенты представят регион в шести номинациях в финале Российской национальной премии «Студент года-2021» образовательных организаций высшего образования – совместного проекта Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Они были отобраны из более чем 8000 участников 75 регионов России. Эксперты премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019 – 2021 годы, а также творческую видеопрезентацию.

В номинации «Председатель совета обучающихся года» в финал вышла студентка института естественных наук и техносферной безопасности Мария Помыткина. В 2021 году Мария провела программу «Хореография» для детей, отдыхавших в лагере «Восток», и в составе делегации вуза победила на региональном этапе фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Перфоманс». На всероссийском этапе в Нижнем Новгороде девушка в составе творческого объединения СахГУ получила спецприз «Российской студенческой весны» в направлении «Оригинальный жанр».

Студентка Сахалинского института железнодорожного транспорта Кристина Титаева претендует на победу в номинации «Спорт­смен года». Кристина – чемпионка Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в помещении, бронзовый призер первенства России среди юниоров и юниорок до 20 лет. Также студентка победила на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике памяти заслуженного тренера СССР А. Н. Протасова.

В номинации «Творческая личность года» в финал вышла студентка СахГУ Виктория Абдулина. В 2021 году вместе с творческой командой университета она также получила специальный приз всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в направлении «Оригинальный жанр». Виктория – лауреат фестивалей молодежного творчества, активно занимается и научной деятельностью, исследуя возможности диагностики сложностей в обучении школьников и интеграцию подростков в социальную среду.

Волонтерское объединение «Феникс» СахГУ в 2019 и 2020 годах становилось лучшим добровольческим объединением области на региональном этапе премии «Студент года».

В номинации «Студенческое медиа года» финалистом стал студенческий медиацентр FOCUSMEDIA Сахалинского госуниверситета. В 2020 году команда медиацентра победила в этой номинации в финале российской национальной премии «Студент года».

Финал премии пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России. На протяжении 5 дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.