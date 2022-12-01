В джазе только звезды. На Сахалине финишировал грандиозный тур всемирно известных музыкантов

Повод был, можно сказать, исторический – российскому джазу исполнилось 100 лет. Этому событию народный артист России, саксофонист Игорь Бутман и фонд его имени посвятили грандиозный проект с географией от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Три месяца напряженной работы, гастроли по двум десяткам российских городов завершились феерическим гала-концертом для островной публики в зале международного Чехов-центра, где был аншлаг. Но до выхода гостей на главную сцену области прошла пресс-конференция народных артистов России Ларисы Долиной, Игоря Бутмана, Даниила Крамера, а также джазовой певицы Фантине Притула.

Игорь Бутман напомнил о предыстории джазового фестиваля, ведь изначально он задумывался как большой международный проект «Хоккайдо – Сахалин». И первые встречи с выдающимися и талантливыми джазменами Страны восходящего солнца были незабываемыми. Но сейчас другое (читай «санкционное») время. Японская сторона выжидает и раздумывает над тем, продолжать ли музыкальное сотрудничество с россиянами.

– Но мы не можем ждать, – считает Игорь Бутман. – У нас все развивается в хорошем темпе. Продолжаем работать, несмотря ни на какие обстоятельства. Нам приятно, что такой мощной группой мы приехали на Сахалин. С нами еще и такие выдающиеся музыканты, как пианисты Андрей Кондаков и Олег Аккуратов, трубач Петр Востоков, гитарист Евгений Побожий и Московский джаз-оркестр.

Лариса Долина, которая не раз была на острове, отметила: на Сахалине любят джаз. Отрадно, что с каждым годом все больше людей, влюбленных в это музыкальное направление, такое, по ее словам, полетное и космически красивое.

– На концерты порой приходят люди, которые не разбираются в этом жанре, не понимают, что такое импровизация и свинг, – отметила певица.

– Но, послушав, влюбляются на всю жизнь, сердцем чувствуют, что это их музыка. И это объяснимо. Джаз за годы своего существования в России достиг такого развития, что спокойно конкурирует с зарубежным.

Меня как джазовую певицу это не может не радовать. Вижу, как молодежь стремится познать эту музыку. Ко мне в академию поступают студенты, понятия не имеющие, что такое джаз, и уже через год поют джазовые композиции, импровизируют. Им это нравится, от этого они получают колоссальное эстетическое удовольствие. В России джаз на очень высоких позициях, и он будет нужен всегда.

В этом Ларису Долину поддержал Даниил Крамер, добавив, что аншлаги в залах означают, что искусство джаза любимо, востребовано и актуально. Это доказывает вся его вековая история.

– К тому же джаз развивается и будет еще более актуальным, – полагает пианист. – Мы убеждаемся в этом на мастер-классах в музыкальных школах и колледжах искусств. Дети и молодежь проявляют интерес к такому музыкальному направлению, и у них уже получается. Они задают нам вполне профессиональные вопросы, приходят на концерты, находят там людей, близких им по духу. Верю, в образованной молодежной среде появятся настоящие конкурентоспособные музыканты.

Подводя итоги масштабному юбилейному проекту, Игорь Бутман отметил:

– С моими выдающимися коллегами можно выдержать не только три месяца напряженной работы на гастролях, но и четыре, и пять… Наша команда очень хорошо сработала. Все старания были не зря. Зрители остались довольны, и это оправдало наши чаяния. Грустно, что мы завершаем проект. Но это повод для новых идей, открытия новых талантов и новых выступлений.

На следующий год планируем гастроли не только по стране, но и за рубежом. Там тоже есть интерес к такого рода фестивалям и гала-концертам. Будем с коллегами продолжать играть вместе и отдельно, выступать в Индии, Китае, Арабских Эмиратах, Бразилии. Уже в декабре с квинтетом и певицей Фантине проведем несколько концертов и мастер-классов в Таиланде.

Главное – у нас есть свой зритель и слушатель, есть мощная поддержка и желание заниматься творчеством без остановки. Будем готовиться к проведению очередного фестиваля на островной земле и верить, что в Южно-Сахалинске наконец-то появится современный концертный зал. Тогда среди островитян будет меньше недовольных тем, что так и не удалось достать билет на концерт звезд мировой величины.

Людмила Степанец.