Томлёная сахалинская селёдочка

Простой и при этом вкусный рецепт приготовления озёрной формы сельди. У рыбы удаляем голову и внутренности, икру оставляем. Делаем надрез по брюшку и раскладываем тушку, как книжку, на две половинки. Удаляем хребет и косточки.

Закрываем такую «книжку», при этом икру помещаем внутри неё вместе с кружками нарезанного репчатого лука и небольшим количеством сметаны. Выкладываем рыбу на противень, смазанный растительным маслом. Сверху смазываем её растительным маслом, соевым соусом и сбрызгиваем лимонным соком.

Подготовленную таким образом сельдь отправляем максимум на 40 минут в духовку, разогретую до 160 градусов. Блюдо можно подавать с гарниром, например, отварным картофелем или пюре, или использовать для приготовления бутербродов.