Тоннель на мысе Жонкиер укрепят

Уже начат первый этап по разработке плана по восстановлению одного из старейших памятников, связанных с историей сахалинской каторги.

Администрация Александровск-Сахалинского района подписала договор со специализированной организацией для обследования тоннеля и оценки его состояния. Работы будут завершены 15 ноября. Затем составят проект полной реставрации конструкции.

Сейчас сооружение в критическом состоянии. Подмывание основания скал увеличивает риск обрушения. Но несмотря на это тоннель всё так же привлекает туристов.

– Перед нами стоит задача не только сохранить это наследие, но и сделать его безопасной достопримечательностью для будущих поколений. С учётом текущего графика работ и планируемого обследования можно надеяться на скорый старт реставрационных мероприятий, которые в итоге восстановят тоннель как символ уникальной истории Сахалина, – рассказал глава района Владлен Антонюк.