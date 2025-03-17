Тонны наваги оставляют на льду рыбаки

Парадоксальная картина: после очередной рыбалки лёд водоёмов остается заваленным рыбой. Горы наваги и мелкой рыбёшки на видео в соцсетях сопровождаются гневными комментариями: «Люди! Посмотрите, что творится! Приезжайте, забирайте это бесхозное богатство!».

Что можно поделать с этим бедствием, повторяющимся ежегодно?

Депутат Сахалинской областной думы, член комитетов по экологии и природопользованию и по социальной политике Михаил Черевик:

– Моя позиция однозначная: нужно соблюдать правила рыболовства, за нарушение которых предусмотрен штраф. У Cахалино-Курильского тер­управления Федерального агентства по рыболовству есть соответствующие полномочия. Сотрудники ведомства должны выезжать на место и штрафовать тех, кто бросает рыбу на льду. Параллельно нужно проводить разъяснительную работу, повышать общий культурный уровень рыболовов. Хотел поймать корюшку, а поймал ненужную тебе навагу? Не бросай её на лед, а отправь обратно в лунку, в естественную среду обитания. То же и летом: попался на крючок морской бычок – отпусти его обратно в море.

Депутат областной думы, председатель совета АНО «Приют для животных «Пёс и кот» Ирина Савицкая:

– В 2021 году был такой опыт: по инициативе общественников в Стародубском, на озере Изменчивом, в Охотском, в Лесном устанавливали деревянные ящики с надписью «Для рыбы». На Изменчивом по нашей просьбе деревянные ящики сколотили сотрудники Корсаковского ДРСУ. Чем закончился эксперимент? Сначала действительно оставляли в них рыбу, но при этом кто-то бросал и мусор. В Стародубском рыбу помогали собирать волонтёры. А что дальше? На следующем этапе возникает проблема – что делать с собранной рыбой? Максимум, что может общественность – передать рыбу приютам для кормления собак и кошек. Ведь эта рыба не проходит соответствующие ветеринарно-санитарные проверки, и людям её точно нельзя ни раздавать, ни продавать.

Корень же проблемы, на мой взгляд, в отсутствии ответственности у многих рыбаков. Такое поведение – варварство. Нет внутренней культуры – рыболовной, человеческой, отсюда и небрежное отношение к природе.

Увеличение штрафов – это уже «тяжёлая артиллерия», может быть, для начала лучше и эффективнее приучать людей к культурному поведению, приводить хорошие примеры, поощрять тех, кто собирает и вывозит мусор.

Наш приют «Пёс и кот» принимает навагу от рыболовов. Сейчас на его попечении 323 питомца и ещё 34 – на временном содержании. В сутки в среднем требуется не менее 40 килограммов рыбы, если с ней варят кашу, или около 100 килограммов, если она готовится без «гарнира». Кроме нашего, есть и другие приюты для животных, и они тоже не откажутся от наваги.

На недавнем фестивале «Сахалинский лёд» наши волонтёры устанавливали палатку, заметную издалека, и все желающие могли сдать излишки своих уловов. Таким образом мы собрали более 400 килограммов свежайшей рыбы. К сожалению, проводить такие акции на постоянной основе не можем – это требует много времени и труда, а сил недостаточно.

Начальник отдела по связям с общественностью мэрии Долинска Денис Чернов:

– После фестиваля «Сахалинский лёд» волонтёры прибрались на льду. А вот эксперимент с установкой ящиков для сбора рыбы завершился после первого же рыболовного сезона. Продолжения не последовало. На мой взгляд, есть куда более важные вопросы, например, заторы, которые создаёт личный автотранспорт рыболовов, приезжающих на рыбалку. Из-за них возникают трудности с проездом общественного транспорта, школьного автобуса… Что с этим делать? И потом, морское прибрежье расположено за административными границами муниципалитета…

Биолог-охотовед Андрей Здориков:

– Конечно, это неправильно, рыбак после рыбалки должен забрать с собой и свой улов, и свой мусор. Хотя большой беды в том, что рыба остаётся на льду, я не вижу. Мудрая природа берётся сама за «урегулирование» этого вопроса. Приведу такой пример. Ещё полвека назад краснокнижные островные орланы, раньше улетавшие зимовать на Хоккайдо, стали оставаться на зимовку на юге Сахалина. Причина простая: рыба на льду. Для них это спасение от голодной смерти. Холода они не боятся.

Помимо них есть множество едоков. Навагой с удовольствием питаются крупные чайки, обитающие в наших краях: тихоокеанская, бургомистр, серебристая, серокрылая и другие. Они прилетают кормиться большими стаями. Очень любят рыбку лисы. У них сейчас начались свадьбы, они активничают, без страха выходят к людям. Чаще в одиночку, а иногда и группами до пяти особей. То, что останется после этих пиршеств, в дальнейшем попадет в море, там органика точно найдёт применение у водных обитателей.

Владимир СЛАВИН.

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