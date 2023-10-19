Тот самый «Комсомолец». Очередная метаморфоза: бывший кинотеатр в областном центре предстал в качестве малой сцены «Чехов-центра»

По случаю его открытия вечером 18 октября организаторы устроили небольшой концерт под открытым небом. На радость публике звучали популярные мелодии, песни. Полку зрителей постоянно прибывало за счёт проходивших мимо горожан и пассажиров, дожидавшихся своих «дальнобойных» автобусов на ближайшей остановке.

Для многих старожилов Южно-Сахалинска здание бывшего кинотеатра дорого и вызывает самые лучшие воспоминания из юности. Судя по архивным данным, оно было построено еще в 1950 году, и за прошедшие десятилетия сменилось множество поколений горожан, которым «Комсомолец» люб и дорог. Некоторые вспомнили, что по каким-то причинам с давних времён именно это место приглянулось городским ласточкам, они здесь гнездились и выводили потомство. Ремонтные работы распугали птиц, но вдруг случится чудо и они вернутся?!

Очаг культуры теперь оснащён самым современным оборудованием, обзавёлся зрительным залом вместимостью 200 человек. Планируется, что на малой сцене «Чехов-центра» будут играть до 170 спектаклей в год. Особенность её в том, что в зависимости от творческих задач можно трансформировать, перемещать сцену и декорации.

Первых зрителей пригласили оценить внутреннее убранство и игру актёров. Их вниманию представили постановку «Горка». Сюжет посвящён молодой воспитательнице детского сада, чьи трудовые будни сродни ежедневному подвигу.

Владимир СЛАВИН.