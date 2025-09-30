Традиционный фестиваль креативных индустрий «Городская симфония» завершает программу под открытым небом

В Южно-Сахалинске в четверг, 2 октября, гостей ждут экспозиции местных дизайнеров, ярмарка сувениров и фотовыставка.

Мероприятие сыграет свои завершающие аккорды в пешеходной зоне по нечетной стороне Коммунистического проспекта — между краеведческим музеем и Сахалинским государственным университетом.

Экспозиция Сахалинского областного краеведческого музея и прилегающая парковая территория будут открыты для гостей до 21.00. В 18.30 Ярославна Калашникова и её музыкальный бэнд представят яркие композиции и авторские песни. Гостей ждут чувственная музыка и любовная лирика. Концертная программа познакомит слушателей с творчеством групп «УмЯсен», «МинцКоплёнок» и «CoverLine».

В этот же вечер состоится презентация цикла авторских песен Олега Анохина на стихи островной поэтессы Виктории Крыловой. Традиционное дефиле пройдёт в необычном формате — сахалинская художница Наталья Кирюхина представит свои картины.

С 19.00 до 22.00 на сцене у памятника Невельскому будет работать литературно-музыкальная площадка «Навстречу осени». Здесь выступит Сергей Савельев — участник камерного хора «El Canto», а также артисты творческого объединения «Интонация».

По программе Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», организованного платформой Росмолодежь.Форумы, пройдут концерт представителей МВД, показательные выступления кинологических подразделений, будет организована экспозиция специальной техники и вооружения.

Кульминацией фестиваля станет кинопоказ под открытым небом. В 20.00 зрители увидят российский фантастический фильм «Эбигейл». На протяжении всего фестиваля будут работать точки общественного питания.

Фестиваль под открытым небом «Городская симфония» сыграет свои завершающие аккорды этой осенью. Мероприятие так понравилось жителям и гостям Южно-Сахалинска, что принято решение продолжить его, но уже в помещении. Уже через неделю станет известно, где будет проходить следующее событие.