Традиционный XI Кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису вышел на финишную прямую

С сегодняшнего дня по 8 сентября на кортах городского парка имени Юрия Гагарина и гостиничного комплекса «Санта» в бой за право подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета вступили профессиональные теннисисты и сильнейшие любители из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска. Медали будут разыгрываться у мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах, а также в миксе.

На минувшей неделе юноши и девушки, а также совсем юные теннисисты вели борьбу за медали. Главными фаворитами турнира, к которым было приковано повышенное внимание, являлись Василиса Кочкадаева и Владислав Каратеев. И если Владиславу в августе исполнилось 13 лет, то Василиса эту дату отметит в декабре. Несмотря на столь юный возраст, оба они уже успели серьезно заявить о себе, выступая не только на всероссийских, но и международных турнирах, пополняя свою коллекцию спортивных наград медалями и кубками различного достоинства.

Изюминка интриги заключалась в том, что Василиса выступала в подгруппе до 17 лет и все ее соперницы были старше на 2 – 3 года. Владислав заявился в подгруппу до 19 лет, в которой все юниоры были старше его на 4 года. В спорте в таком юном возрасте это довольно солидная фора для тех, кто старше.

Однако данное обстоятельство не смутило Василису и Владислава. Василиса Кочкадаева довольно уверенно дошла до финала Кубка, уступив соперницам всего один гейм. Что касается ее соперницы в главном матче турнира Марии Чернышковой, то и она без особых проблем вышла в финал, завершив все свои поединки с одинаковым счетом по сетам 2:0, не проиграв ни одного гейма.

Финал получился довольно интересным и нервным. Болельщики увидели в исполнении теннисисток эйсы, обратный кросс, смэши, вынужденные и невынужденные ошибки, брейк-поинты, укороченные удары и по линии. Первый сет с огромным трудом в свою пользу смогла завершить Василиса Кочкадаева – 7:5. Вторая партия была не менее напряженной и красивой в исполнении юниорок. Спортивная фортуна в этот день была на стороне Василисы – 6:3 и 2:0.

Владислав Каратеев в финале встретился с двукратным победителем Кубка мэра Владиславом Дё. В полуфинале Дё смог выиграть у довольно сильного соперника Владислава Новикова 6:2, 6:0. И этот финал, как и у прекрасной половины человечества, стал украшением юниорского турнира. В нем помимо красивой игры было много эмоций, которые в определенной степени не только украшают теннис, но и вносят в него свою интригу. У кого в решающий момент поединка нервы окажутся более железными, в игре пропадут вынужденные и невынужденные ошибки, тот в этот день будет праздновать победу. Владислав Каратеев смог выиграть оба сета со счетом 6:2, 6:4 и матч 2:0.

В миксе у юниоров до 17 лет встретились пары Василиса Кочкадаева/ Владислав Каратеев – Ольга Мельникова/Всеволод Жарский. Ольга выиграла одиночный турнир в возрастной группе до 15 лет, а Всеволод такого же успеха добился в группе до 13 лет. Мельниковой 13 лет, Жарский на год младше. Обе пары мечтали о победном дубле на этом турнире. Однако, негласными фаворитами матча за золотые медали являлись Василиса и Владислав, что они подтвердили своей игрой – 6:2, 6:1 и 2:0.

В первый день сентября на корты вышли самые юные теннисисты, которые делают свои первые шаги в этом виде спорта. В красной лиге первенство оспаривали мальчишки и девчонки 6 – 9 лет. В оранжевой лиге – 7 – 10 лет, которые занимаются теннисом чуть больше года. И вот здесь организаторов соревнований ждал маленький приятный сюрприз. С острова Итуруп, из города Курильск приехали братья Волковы – Даниил (10 лет) и Трофим (7).

Младший, выступая в красной лиге, смог занять второе место. На этом мальчуган не успокоился и заявился в оранжевую лигу. Оба брата вышли в полуфинал соревнований. К сожалению, завоевать хотя бы одному из них путевку в финал было не суждено, и они встретились в поединке за третье место. Матч между братьями за бронзовую медаль турнира стал образцом поведения спортсменов на корте. Несмотря на то, что они вели довольно принципиальную борьбу и в прямом смысле слова сражались за каждое очко, по ходу встречи не было ни слез обиды, ни малейшего упрека в адрес друг друга. По окончанию встречи, которую в свою пользу с минимальным счетом завершил Даниил, братья обнявшись покинули корт. В общей сложности на Итуруп уехали три медали, две бронзовые и одна серебряная. Ранее в турнире ветеранов спортивный наставник юных спортсменов из Курильска Владимир Кузнецов завоевал бронзовую награду.

По окончанию турнира я попросил маму юных теннисистов Наталью Владимировну рассказать о своих сыновьях и какие секции для детворы работают на их острове.

– Мальчики у меня увлекались футболом, хоккеем. Последние полтора года серьезно занимаются теннисом. Кроме того, оба посещают музыкальную школу. Даниил по классу фортепиано, Трофим – баяна. Что касается возможности детей занятием спорта на Итурупе, то работают на острове секции самбо, плавания, футбола, волейбола. Для тех детей, которые занимаются теннисом, предоставляются бесплатно ракетки, мячи и спортивный зал с кортом. Более того, родители могут со своими детьми также посещать теннисные тренировки бесплатно. И все это благодаря СК «Гидрострой» и лично Александру Верховскому, который сам большой поклонник тенниса и здорового образа жизни.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.