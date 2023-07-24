Трагедия лесов. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Одно из главных богатств Сахалина – хвойные леса. В основном они представлены пихтой, елью и лиственницей.

В 1920-е на Карафуто огромные пространства, ранее занятые тайгой, оголились. В советской краеведческой литературе уже в те годы отметили: «Японцами усиленно эксплуатируются, можно даже сказать, уничтожаются леса…». Но большую их часть загубили не алчные промышленники и пожары, а… несметные полчища насекомых.

Сибирский шелкопряд – один из наиболее опасных вредителей тайги. В Китае его прозвали «сосновым тигром» или «волосатым огнем». Из яиц бабочки появляются прожорливые гусеницы, вырастающие до 8 сантиметров. Они объедают кроны деревьев, предпочитая хвою лиственницы и пихты.

Летом 1919-го на Сахалине у селения Накасато (ныне Мицулевка) впервые обнаружили небольшие участки, пораженные насекомыми. Но уже в следующем году сибирский шелкопряд распространился в южной части Карафуто от восточного до западного побережья. Пик массового нашествия пришелся на начало 1920-х. В очагах размножения на каждом дереве ползали сотни, а где и тысячи гусениц. Пихтово-еловые массивы, лишившись кроны, засыхали. Более жизнестойкая лиственница погибала на второй год.

Шелкопряд встречался повсюду. Им были покрыты дороги и тропинки, забиты сточные канавы. В сумерках многочисленные стаи бабочек летели на свет в жилищах. Через открытые окна и двери они проникали в дома, облепляя толстым слоем стены и потолки. Вода в реках стала мутной из-за утонувших насекомых. На восточном побережье у селения Айро (район мыса Свободный) ими покрылась вся береговая полоса. Для предотвращения еще большего распространения вредителей применяли выжигание и прокладку просек. Но эти методы борьбы оказались малоэффективными.

Наконец в дождливом 1922-м численность сибирского шелкопряда начала сокращаться, и вскоре он исчез. На территории между Хонто (ныне Невельск), Нода (ныне с. Чехов), Сакаэхама (ныне Стародубское) и Тоннай (ныне Охотское) остались тысячи гектаров пораженной тайги. Пострадали хвойные массивы и в окрестностях административного центра Южного Сахалина.

Весной 1922-го при губернаторстве организовали чрезвычайный заготовительный отдел. Для спасения древесины сотни специалистов прибыли из Центральной Японии на помощь местным жителям. За несколько лет они вырубили большую часть погибшего леса. Вместе с Сусунайским хребтом лишилась наряда и Асахигаока. Лишь на гребне осталась нетронутая вредителем елово-пихтовая полоса.

В местах вырубок появились дороги для гужевого транспорта. (Одна из них впоследствии связала город с будущей лыжной базой). Бревна вывозили и с помощью собак, и ручным способом. В ходе работ погибли 22 лесоруба. Трагедия потрясла не только Японию. Она стала самым масштабным в мире уничтожением тайги насекомыми. Память о событиях решили сохранить. В Токио изготовили стелу. Ее высота превышала 3 метра, ширина – 2. Текст на ней рассказывал о гибели лесов Южного Сахалина.

В 1926-м монумент доставили в Тоехару и установили у подъема на Асахигаоку. Высаженные за памятником хвойные деревца, уже повзрослев, стали свидетелями, как в послевоенное время повредили постамент, а позже повалили стелу. Узнав об уникальном монументе, советские ученые-энтомологи в 1970-е предприняли его поиски. Но они не увенчались успехом.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

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