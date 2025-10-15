Трагедия у Белых скал Итурупа: волнами разбита жизнь и машина жителей Рейдово

На побережье Охотского моря у Белых скал (с. Рейдово о. Итуруп) найден искорёженный и глубоко засевший в песке автомобиль Land Cruiser 80. А в нескольких сотнях метров от него обнаружено тело 65-летнего мужчины с признаками утопления.

По данному факту Корсаковский межрайонный следственный комитет Сахалинского следственного комитета проводит проверку. Осмотрено место происшествия и тело погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет установлена причина смерти мужчины, говорится в сообщении следкома.

По данным источников газеты «Красный маяк», в салоне автомобиля должны были находиться, как минимум, двое жителей с. Рейдово. Накануне они отправились по побережью мимо Белых скал на Ветровой перешеек за ягодами и уже возвращались оттуда, несмотря на мощнейший прижим. Между тем, последние несколько дней на Итурупе преобладал сильный северо-западный ветер, при котором волны создают здесь сильнейший прижим, вплотную упираясь в скалы. Во время шторма в этот район острова не рекомендуется ездить даже на мощной технике. Тем не менее, едва ли не каждый год находятся смельчаки, пренебрегающие опасностью, которых потом (в лучшем случае!) приходится эвакуировать живыми.

Хорошо, когда верх берёт здравомыслие, и люди не рискуют проскочить на автомобиле опасную полосу побережья. Зачем спешить на тот свет, если можно несколько часов в безопасном месте у костра переждать сильнейший накат волн? Тем более, что есть график приливов и отливов.

Но в данном случае водитель, похоже, неоправданно рисковал. Многое говорит о том, что в том месте, где пытался проехать автомобиль, возникла промоина. Вероятно, именно туда и угодил джип. Накатившая волна накрыла машину и со страшной силой отбросила на скалу. А отбойная волна оттащила внедорожник обратно. Судя по всему, всё произошло очень быстро. Люди, возможно, даже не сумели сообразить, что произошло. В таком случае – даже кратковременная потеря сознания от удара – практически смертный приговор.

Расследование ЧП продолжается.

На видео, снятом курильчанином Юрием Давлятшиным, видно, с каким трудом к месту происшествия добирается автомобиль МЧС на гусеничном ходу. И это не в самый пик прижима охотоморских волн.

Алексей Сакунов, г. Курильск.