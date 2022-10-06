Трансформация «хвостов» в кубики. Агрегат для прессования отходов заработал в полную силу на полигоне «Известковый» в окрестностях Южно-Сахалинска

Благодаря ему объемы переработки мусора увеличатся, а сам он станет занимать намного меньше места. Это, можно сказать, финальная стадия сортировки бытовых отходов.

На «Известковом» из общей массы выбирают для переработки пластик, алюминий, стекло и картон. Остальные фракции вторую жизнь не получают. Это называют «хвостами». По возможности, их измельчают и до недавнего времени просто складывали на отведенных площадках полигона. Теперь же появилась возможность с помощью пресса сбивать эти бесформенные кучи в плотные кубики, перетягивать проволокой. После такой трансформации погрузчик увозит их на прежнее место и складывает в аккуратные брикеты. Площадь они занимают намного меньше, никуда не рассыпаются.

Сам агрегат пришел на Сахалин в августе, его смонтировали в ангаре. Затем специалисты компании-поставщика проводили пусконаладку. Как рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов, еще раньше, в период изготовления производитель предложил увеличить механические характеристики пресса без изменения стоимости. В итоге мощность оборудования стала больше заявленной. Усилие на поступающий под уплотнение мусор составляет до 250 тонн вместо 180. Соответственно, выше плотность одного кубика, и это значит, что туда помещается больше остатков.

Ну а дальше брикеты с мусором отправляют туда, где им положено быть – в зону захоронения полигона. Там их засыпают крошкой, полученной из мелкой органики, сверху все закрывают геомембраной – пленкой, которая не позволяет продуктам разложения проникать в почву. Потом засыпают землей и через некоторое время высаживают траву и деревья. Согласно расчетам, «хвосты», накопившиеся на «Известковом», полностью уплотнят к концу года. Это позволит свести к минимуму разлет мелкого мусора.

– Первой очереди полигона, которая действует сейчас, хватит на захоронение 500 тысяч кубов отходов, это весь мусор из областного центра в течение 3,5 лет, – пояснил Максим Федотов. – Вторая очередь увеличит емкость до1 млн 900 тысяч кубометров. Рассчитываем, что она сможет заработать в 2024 году.

Планируется, что объемы перерабатываемого здесь мусора начнут нарастать со следующего года. Сюда свозят содержимое дворовых контейнеров из северной части Южно-Сахалинска и Анивского района.

Помимо «Известкового», мусор сортируют еще в Корсакове и Ногликах.

Владимир ПАВЛОВ.

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