Транспортная концепция Южно-Сахалинска: стартует второй этап «Анкеты горожанина»

В Южно-Сахалинске запущен второй этап анкетирования горожан, направленного на углублённое изучение общественного мнения по вопросам развития транспортной концепции городского округа и организации парковочных пространств.

Первый этап исследования «Анкета горожанина», проведённый весной текущего года, продемонстрировал высокий уровень активности жителей: было обработано более двух с половиной тысяч анкет. Состоялось четыре проектных семинара с участием известного российского урбаниста Святослава Мурунова. За четыре дня открытые встречи собрали около ста активистов, общественников и неравнодушных жителей.

В ходе дискуссий горожане активно высказывали предложения и обозначали ключевые позиции по реализации проекта платных парковок. Эта тема вызвала живой интерес, люди отмечали, что проблема стихийных парковок особенно остро ощущается в центральных районах города, ярким примером чему служила улица Дзержинского на участке в границах перекрёстков с улицей Антона Буюклы и Коммунистическим проспектом.

17 июля здесь начал действовать пилотный проект платных парковок, который включает 80 машиномест. Инициатива уже получила ряд положительных откликов. За прошедшее время возможностью платной парковки воспользовались более 1500 автомобилистов. Проект оказался особенно удобным для тех, кто приезжает в типографию, на приём в расположенные в данном районе ведомства, а также на церемонии бракосочетания в ЗАГС. Напомним, первые 30 минут стоянки на этих местах бесплатны, что позволяет водителям оперативно решить свои дела, припарковавшись на свободном месте, а не во втором или третьем ряду.

Работа по изучению общественного мнения продолжается. С сегодняшнего дня администрация областного центра запускает второй этап анкетирования «Развитие транспортной концепции Южно-Сахалинска. Организация парковок, поиск решений».

Этот, более детальный, опрос имеет конкретную цель: совместно с жителями определить, может ли введение регулируемой (платной) парковки в самых загруженных зонах города улучшить текущую ситуацию и на каких условиях это было бы приемлемо для горожан. Подробные ответы позволят сформировать концепцию, которая будет максимально учитывать интересы всех участников дорожного движения – и автомобилистов, и пешеходов, и жителей центральных районов.

Анкетирование займёт всего 7 – 10 минут. Принять участие в опросе можно по QR-коду.

В августе – сентябре запланированы ещё четыре проектных семинара. Будут приглашены жители, представители общественности и эксперты. Встречи станут продолжением открытого диалога по детальному обсуждению темы платных парковок.

Анонсы мероприятий будут заблаговременно размещены на официальном сайте и в социальных сетях администрации города. Вход на все встречи свободный.

Жителей призывают к активному участию для совместной проработки оптимальных решений.

Виктор ГОРОДОВ.

Фото с сайта администрации Южно-Сахалинска.