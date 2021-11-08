Транзитная остановка – полуостров Весловский. Мигрирующие птицы по пути на зимовку отдыхают и набираются сил на юге Кунашира для дальнейшего путешествия

В течение всей осени научные сотрудники заповедника «Курильский» вели учет птиц на Кунашире.

Мигрирующие птицы регулярно останавливаются на юге острова, на полуострове Весловский. Привлекают их водно-болотные угодья с кормом. Здесь расположен стационарный научный орнитологический маршрут. Тянется он на 15 км.

Эта осень стала богатой на интересные встречи. Была отмечена стая в 85 алеутских малых канадских казарок, эндемика Алеутских, Командорских и Курильских островов.

Регистрировались хищники – краснокнижные сапсан, восточный болотный лунь, а также японский канюк и дербник. Орлан-белохвост и черный коршун – постоянные местные жители. На зимовку прилетает белоногий орлан.

«Посетителями» полуострова Весловский, сообщает пресс-служба заповедника, стали белолобый гусь, серощекая поганка, краснозобая гагара, небольшие группы краснокнижных лысух. Во время пролетов встречались тулеса. Эти кулики гнездятся в Арктике, зиму проводят в теплых краях. Долетают до Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

«Гостили» на Кунашире краснокнижные американские черные казарки, японские журавли, малые поганки, серые цапли, кулики-песчанки, песочники-красношейки, гольцовые коньки, полевые жаворонки, единичные особи монгольского зуйка и мородунки.

Отметились и речные утки: шилохвост, чирок-свистунок, свиязь, кряква. А также другие представители семейства утиных: американская синьга, хохлатая и морская чернети, большой и длинноносый крохали, широконоска.

Ольга КУКЛИНА.