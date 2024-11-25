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Трасса от Южно-Сахалинска до Ноглик оделась в асфальт

Дорожники завершили укладку твёрдого покрытия на грунтовых разрывах, которые оставались на территории  Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов.

Общая протяжённость  этих участков составила более 58 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Для того, чтобы «одежда» сидела как надо, использовали специальную машину ресайклер. Результат очевиден – езда на транспорте  стала более комфортной, увеличился срок службы твёрдого полотна.

В следующем году асфальт пойдёт на север, в сторону Охи, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев. Ход работ будут держать на особом контроле. Устранение грунтовых разрывов на трассе продолжится на участке с 665-го по 719-й км.

Поскольку эти места находятся в сложных геологических условиях, работы рассчитаны на два этапа с планируемым вводом в эксплуатацию в 2026 году.

Он отметил, что полное асфальтирование 600 км отрезка от областного центра до Ноглик важное и нужное для всех дело.

– Мы начали его в 2021 году, когда передали трассу Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность, – отметил губернатор Валерий Лимаренко, принявший участие в торжественной церемонии пуска дороги в режиме видео­конференции. – Теперь из федерального бюджета каждый год выделяются средства на её капитальный ремонт и содержание. Сейчас  строим ещё объездную дорогу в Южно-Сахалинске, которая избавит город от грузового транспорта и станет частью федеральной трассы. Это стратегия, которая приносит плоды на благо жителей  области.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Протяжённость автодороги Южно-Сахалинск – Оха – 834 км. В 2021 году, когда она получила федеральный статус, более 200 км не имели твёрдого покрытия. В нормативное состояние на трассе уже привели 210 км, из которых на 150 км уложили асфальтобетонное покрытие вместо переходного.

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