Трассы «Горного воздуха» – мирового стандарта. Паралимпийцы рассказали Владимиру Путину о лучших в стране условиях тренировок на Сахалине

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи пообщался с российскими паралимпийцами, которые на Сахалине проходят заключительный этап тренировок перед Играми. В преддверии главных мировых стартов глава государства обратился к спортсменам со словами поддержки.

– Этому событию – Паралимпиаде – нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным, заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают в нас спортсмены-паралимпийцы. Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю и характер нужно иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений.

Поэтому прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремленности и умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного, – обратился к спортсменам президент РФ.

Паралимпийские сборные команды России по горнолыжному спорту и сноуборду проходят в Юж­но-Сахалинске финальные тренировочные сборы перед Играми в Пекине. Местом для тренировок был выбран СТК «Горный воздух». В составе делегации 36 человек – тренеры, спортсмены и обеспечивающие специалисты. Среди них – неоднократные победители и призеры Паралимпиад разных лет, а также кубков и чемпионатов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– На Сахалине созданы все условия для наших тренировок, гармонично и грамотно все сделано. Замечательно, что тренерский штаб выбрал именно это место для проведения заключительного этапа подготовки. Мне как тренеру очень важны трассы, которые соответствуют мировым стандартам. Регион находится рядом с Китаем, поэтому даже характеристики снега во многом схожи, – рассказал Владимиру Путину старший тренер сборной команды по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

– Отдельную благодарность хочется выразить губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и всем людям, которые здесь живут. Они добродушно нас встретили, во всем помогали.

Александр Назаров поблагодарил Владимира Путина за внимание, уделяемое паралимпийскому движению в России, и за возможность прямого общения, что является большой поддержкой для спортсменов в преддверии важнейших соревнований.

– Сахалинские спортивные комплексы всегда открыты для российских сборных, – в свою очередь отметил губернатор Валерий Лимаренко. – В прошлом году для подготовки к летним состязаниям в Токио к нам уже приезжали олимпийцы и паралимпийцы.

И мы рады, что Сахалин вновь принимает спортсменов такого высокого уровня. Особенно приятно, что команды по горнолыжному спорту и сноуборду оценили наш «Горный воздух», в развитие которого мы вкладываем много сил. Надеюсь, что проведенные на его склонах тренировки помогут спортсменам успешно выступить на предстоящих Играх и добиться высоких результатов. Будем болеть за них вместе со всей страной!

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года. Спортсмены национальной сборной пробудут на острове до 24 февраля включительно. 25 февраля они вылетают в Китай.

Виталий ШЕВЧЕНКО.