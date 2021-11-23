Травма на производстве. Подробности ЧП в новостройке Южно-Сахалинска

В минувший понедельник, в шестом часу вечера к 18-ти этажной новостройке, расположенной у пересечения улиц Комсомольской и Пограничной в областном центре, сначала прибыла карета скорой медицинской помощи, а позже – сотрудники полиции. Повод серьезный. Один из строителей, как было установлено, в возрасте 43 лет, был обнаружен на шестом этаже с травмами.

Его госпитализировали. Как сообщили в региональном минздраве, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, но это не угрожает его жизни. Медики осмотрели пациента и отправили на амбулаторное лечение.

Вот о чем сообщил редакции инженер по технике безопасности компании-застройщика ООО СЗ «Рыбоводстрой» Тимур Новоселов.

— Компания проводит свою проверку всех обстоятельств случившегося. При этом стараемся создать все условия для проверки по линии правоохранительных органов и других инстанций. Детали станут известны позже, по предварительным данным этот строитель, который работает в другой подрядной компании, 22 ноября выполнял замеры вентиляционной шахты для прокладки коммуникаций.

Попросту говоря, измерял отверстие в потолке одной из комнат на шестом этаже, оно размерами примерно 60 на 70 сантиметров. Для меня остается пока загадкой, как мог мужчина ростом более 180 сантиметров, одетый в плотную рабочую куртку, да еще и со специальным поясом, к которому был прицеплен необходимый в работе инструмент, провалиться в такое отверстие откуда-то сверху.

Возможно, он осматривал отверстие снизу, но на месте происшествия стремянки не было. К слову, работник имел при себе средства индивидуальной защиты, на голове была надета каска.

На наших объектах мы уделяем особое внимание технике безопасности. Лестничные проемы на время строительно-монтажных работ обеспечиваются ограждениями.

Работы снаружи здания, на лесах осуществляют лишь строители, имеющие соответствующие допуски и в обязательном порядке обеспеченные страховкой. Недавно вот сдали в этом же 16-м микрорайоне подобную многоэтажку без всяких ЧП.

В прошлом был один подобный случай несколько лет назад. В Поронайске один из работников подрядной, опять-таки, организации, упал с высоты своего роста, получил перелом запястья. Каждый такой факт расследуется комиссионно. Нам важно знать все обстоятельства, чтобы не допускать подобного в дальнейшем, подчеркнул инженер по ТБ.

В связи с произошедшим ЧП администрация города напомнила всем подрядчикам, работающим на строительстве объектов, о необходимости соблюдения мер безопасности и охраны труда при выполнении работ. Современный укрупненный жилой микрорайон с качественными жильем и инфраструктурой призван стать примером и отправной точкой для дальнейшего обновления жилфонда города. Поэтому к застройщикам будут предъявляться строгие требования и установлен особый контроль.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.