Скалы Три Брата засыпало нефтяными водорослями

Уборка «нефтяных» водорослей на побережье Татарского пролива займет еще 2-3 дня.
В отделе ГО и ЧС администрации Александровск-Сахалинского района сообщили некоторые подробности экологического ЧП.
Несколько дней назад жители района обратили внимание на то, что выброшенные на берег морем водоросли покрыты субстанцией с характерным запахом нефтепродуктов. Такие выбросы зафиксировали, в частности, в черте села Дуэ, у знаменитых и любимых у туристов скал Три брата, неподалеку от бывшей нефтебазы.
На 15 июня специалисты центра «Экоспас» и волонтеры продолжают собирать загрязненные водоросли на обширном участке побережья от Дуэ до Мгачи.
Расстояние между населенными пунктами по побережью – больше 10 км. Само побережье нефтепродуктами не загрязнено. Очевидно, где то поблизости дрейфовало нефтяное пятно на поверхности моря.
Процесс уборки территории контролируют региональное управление Росприроднадзора и министерство экологии области.
Взяты пробы воды и грунта для исследования в специализированной лаборатории. Водоросли укладывают в герметичные полиэтиленовые мешки. Затем эти мешки доставят на юг Сахалина для обезвреживания. Помогают в уборке местные жители.
Из регионального резерва муниципалитету выделили спецодежду — 100 костюмов и 100 пар перчаток. Эта спецодежда предназначена именно для волонтеров.
Между тем, городская прокуратура Александровска- Сахалинского сообщила о начале проверки по сообщению о разливе нефтепродуктов.
Владимир СЛАВИН.