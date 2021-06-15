Скалы Три Брата засыпало нефтяными водорослями

Уборка «нефтяных» водорослей на побережье Татарского пролива займет еще 2-3 дня.

В отделе ГО и ЧС администрации Александровск-Сахалинского района сообщили некоторые подробности экологического ЧП.

Несколько дней назад жители района обратили внимание на то, что выброшенные на берег морем водоросли покрыты субстанцией с характерным запахом нефтепродуктов. Такие выбросы зафиксировали, в частности, в черте села Дуэ, у знаменитых и любимых у туристов скал Три брата, неподалеку от бывшей нефтебазы.

На 15 июня специалисты центра «Экоспас» и волонтеры продолжают собирать загрязненные водоросли на обширном участке побережья от Дуэ до Мгачи.

Расстояние между населенными пунктами по побережью – больше 10 км. Само побережье нефтепродуктами не загрязнено. Очевидно, где то поблизости дрейфовало нефтяное пятно на поверхности моря.

Процесс уборки территории контролируют региональное управление Росприроднадзора и министерство экологии области.

Взяты пробы воды и грунта для исследования в специализированной лаборатории. Водоросли укладывают в герметичные полиэтиленовые мешки. Затем эти мешки доставят на юг Сахалина для обезвреживания. Помогают в уборке местные жители.

Из регионального резерва муниципалитету выделили спецодежду — 100 костюмов и 100 пар перчаток. Эта спецодежда предназначена именно для волонтеров.

Между тем, городская прокуратура Александровска- Сахалинского сообщила о начале проверки по сообщению о разливе нефтепродуктов.

Владимир СЛАВИН.