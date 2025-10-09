Трек с энергетикой драйва

Сегодня мы первыми в СМИ знакомим наших читателей с клипом на песню «Сахалин – остров адреналин». А в живом исполнении композиция первый раз прозвучала в конце сентября на открытии всероссийского мо­ло­дёж­ного форума «Острова». Стихотворный текст к ней написала артистка эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства Александра Михаль, а музыку – заслуженный работник культуры Сахалинской области, композитор, аранжировщик и звукорежиссёр Георгий Зобов.

Адреналина треку прибавил вокал и речитатив солистов филармонии и музыкальной академии Ларисы Долиной Виктории Малютенко и Алексея Солдатова, артиста Чехов-центра.

Возможно, островитяне уже слышали эту аудиозапись на музыкальных площадках социальных сетей. Но клип, созданный творческой группой известного российского продюсера, музыканта и исполнителя Тимура Ведерникова в содружестве с областной филармонией, официально выходит на просторы интернета 10 октября (вместе с нашей газетой, также широко представленной в соцсетях).

Директор филармонии Илья Александров предоставил возможность нашему изданию, пятый год ведущему проект «Воспетые острова» и рассказывающему в том числе и о песенном и вокальном творчестве солистов филармонии, устроить премьерный показ клипа.

У этой большой коллективной творческой работы интересная предыс­тория. К ней причастны Сахалинский музыкальный союз и Президентский фонд культурных инициатив, областная филармония и музыкальная академия Ларисы Долиной.

Поддержали проект «Muscult» губернатор Валерий Лимаренко, а также региональное министерство культуры и архивного дела. И так появился своего рода молодёжный гимн Сахалинской области. Он создаёт привлекательный образ островной территории как места силы, динамичного развития, где есть всё для реализации самых смелых планов молодёжи – новые технологии, природные богатства, люди, работающие на будущее.

Как полагают создатели трека, в этом музыкальном произведении отразились дух региона, его культурное пространство и творческая энергия. Послушайте его, оцените красоту и профессионализм авторов видеосъёмки и исполнительское мастерство солистов.

Людмила Степанец.