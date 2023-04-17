Тренд недели — резиновые сапоги. Что с погодой?

В минувшую субботу мало кто из сахалинцев верил прогнозу синоптиков о грядущем в воскресенье снежном ненастье.

Стояла прекрасная солнечная погода, температура держалась в районе + 8 градусов. Многие любовались табунами лебедей, раньше обычного отправившихся на север. И вдруг, в один миг все изменилось. Натянуло свинцовые тучи, поднялся ветер, пошел дождь со снегом, затем просто мокрый снег.

В понедельник утром напор стихии несколько ослаб, но не прекратился. Мы наблюдали ветер, метель. По данным метеорологов, много осадков выпало в Стародубском, Долинске, Южно-Сахалинске… Своеобразный рекорд поставило село Новиково Корсаковского района, где выпало до 19 миллиметров дождя и снега.

Все это добавило хлопот транспортным службам. В Синегорске из-за сложных дорожных условий автобусы не могли преодолеть подъем и достигнуть конечной точки маршрута в селе. Потребовались меры быстрого реагирования: АО «Транспортная компания» задействовала на проблемном участке полноприводный автобус с более высокой проходимостью. С учетом того, что на автодороге работали дорожные службы, внесли коррективы в транспортную логистику. От заснеженного перевала до села синегорцев довозил полноприводный автобус, он же забирал людей из Синегорска.

На следующем этапе пассажиры пересаживались на обычные автобусы, следующие до Южно-Сахалинска. Мэрия проинформировала о том, что такой порядок будет действовать до окончательной расчистки дороги.

В аэропорту Южно-Сахалинска ненастье «тормознуло» несколько рейсов.

Энергетики сообщили – энергосистема острова выдержала воздействие стихии, больших аварий в ночь на 17 апреля не было. В первой половине дня понедельника без электричества оставались жители Воскресеновки Тымовского района. В течение дня планировалось восстановить энергоснабжение на этом участке.

Что же дальше? В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что циклон, пришедший со стороны Японского моря, продвигается на север, к Северо-Курильску. По мере продвижения его влияние на Сахалин ослабнет. В ночь на 18 апреля осадков не ожидается, похолодает до показателей –1… –3 градуса.

В дальнейшем заметно потеплеет.

Впрочем, апрель продолжит демонстрировать непостоянство: уже в четверг ожидается визит циклона с материка. Он принесет со стороны Хабаровского края дождь. Благо, атмосферная воронка быстро покинет наши широты. Так что вся неделя будет «мокрой», впору обуваться в резиновые сапоги!

Семен РЕЧКИН.