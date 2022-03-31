Тренды движения на юг. В Южно-Сахалинске завершились публичные слушания по проекту генерального плана города

Они начались в первых числах марта и прошли во всех селах и планировочных районах. Высказанные замечания станут основой для внесения поправок.

Но на этом участие населения не заканчивается. Как рассказал главный архитектор областного центра Максим Ефанов, прием заявлений и предложений продлится до 28 апреля.

Ни одно не останется без внимания. Все предложения проработают в мае, затем предстоит корректировка плана, на нее отводится 1,5 месяца. После генплан должны утвердить депутаты.

Этот документ можно назвать стратегией развития муниципальной территории. Она рассчитана на ближайшие 20 лет, до 2042 года. Вместе с ним население познакомили с новыми правилами землепользования и застройки. Они неотделимы от генерального плана, поскольку определяют правовой режим земельных участков. От него, в свою очередь, зависит, какие из городских территорий можно отдавать под застройку, какие под зону отдыха и пр.

Основной тренд новой стратегии – развитие города в южном направлении. Как объяснил Максим Ефанов, из областного центра постараются перенести производственные площадки, если их расположение будет нерациональным. Освободившиеся места можно будет использовать под жилую застройку либо под объекты инфраструктуры и другое.

Большое внимание уделено также развитию транспортной инфраструктуры. Одно из ключевых направлений здесь – продление на юг улицы Горького. В планах прописано строительство восточного и западного дорожных обходов Южно-Сахалинска, которые разгрузят потоки транспорта на улицах.

Еще стоит отметить намерения по масштабному развитию Дальнего на юго-западе областной столицы, освоению бывших земель минобороны северо-восточнее села Старорусского. Здесь разработчики планируют возведение нового поселка с населением около 300 человек.

Нынешний генплан развития областного центра идет на смену принятому в 2012 году. Срок действия у него еще не закончился, он должен был действовать до 2027 года. Но появилась необходимость его скорректировать.

– Выяснилось, что действующий генплан и правила землепользования и застройки противоречили друг другу, – пояснил главный архитектор города. – В генеральный план вносили изменения в 2019 году, но они носили локальный характер. За его скобками оказались площадки под развитие, там не было транспортного каркаса.

Одним словом, в него не заложили те тенденции, которые диктуют стратегические планы развития Сахалинской области – в частности, создание центра водородной энергетики, логистического хаба и пр. Наконец, после 2012 года изменились требования к разработкам таких документов, как городской генплан.

Все эти пробелы и постарались учесть авторы нового стратегического документа. Они взяли за основу рост численности населения областного центра и его окрестностей до 350 тысяч человек.

При этом специалисты наметили курс на сбалансированность развития новых производственных площадок, жилых кварталов и социальных объектов.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Подготовка проекта нового генплана развития Южно-Сахалинска заняла около двух лет. Вместе со специалистами из областной столицы над ним работали их коллеги из института генплана Москвы.