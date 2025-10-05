Третьи победы «Метеора», «Металлурга» и «Янтарной звезды», а также другие итоги третьего игрового дня «Золотой шайбы»

Третий игровой день международного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, принёс овертайм и серию буллитов.

В подгруппе «А» первыми на лёд вышли «Метеор» из Жуковского и «Сахалин», не потерявшие до этого ни одного очка. «Метеор» вышел вперед на пятой минуте (шайбу забросил Андрей Бессонов), но вскоре Герман Головань восстановил равенство. Однако затем команда из Подмосковья отличилась четыре раза подряд, практически предопределив исход игры. Итог – 7:4 в пользу «Метеора», сообщает пресс-служба минспорта островной области.

Китайский «Цзянсин» после поражения на старте от «Метеора» выиграл второй матч подряд. На этот раз представители КНР забрали победу у «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска. Причем, победа оказалась волевой. «Цзянсин» дважды уступал в счете, но в итоге добился своего (4:2).

Другая команда из Китая – «Цзямусы» — проиграла «Металлургу» из Абазы (0:13). В составе победителей по три шайбы забросили Савелий Байкалов и Александр Педоренко.

В подгруппе «Б» «Металлург» из Выксы и «Трансбункер» (Ванино) в основное время забросили в ворота друг друга по пять шайб, доигравшись до буллитов (5:5). Серию штрафных бросков лучше исполнили хоккеисты из Выксы. Самый результативный в составе победителей – Матвей Степанов (хет-трик).

Во втором матче соперничали команды, которые до этого не имели набранных очков – «Торпедо-2012» из Усть-Каменогорска и «Приморье» из Уссурийска. «Приморье» вело в счете 2:0 и 3:1, но не удержало преимущество, позволив «Торпедо-2012» сравнять в счёт. А в овертайме гол Арсения Пономарёва принёс победу хоккеистам из Казахстана.

Третий раз подряд «Янтарная звезда» из Калининграда победила в основное время. На этот раз она была сильнее «Цзямусы-2» (9:3). Самый результативный игрок матча – Арсений Багурцев, оформивший хет-трик.