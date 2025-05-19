Третий конкурс по спортивной ловле «Улыбчивый спиннинг» прошел на Итурупе

Его провели на берегу реки Аргунь возле села Рейдово. Приняли участие 35 любителей рыбалки, среди которых было немало семей с детьми.

Надо сказать, в этот раз уловы оказались скромнее. Годом ранее победитель состязания Нуралло Тучиев поймал 11,5 кг рыбы, а самая большая кунджа была на 15 см длинней. Тем не менее, жюри отметила самого удачливого рыболова нынешнего конкурса – Михаила Касьянова, поймавшего за три часа 3,8 кг рыбы. Он также получил приз за самую крупную рыбу — кунджу длиной 45 см. Второе место занял Вячеслав Ежов с уловом 2,5 кг, третье — Александр Соловьёв (2,3 кг). В награду победители получили рыболовные снасти. Самым младшим участником мероприятия оказался восьмилетний Саша Петров, получивший специальный приз.

Помимо самого турнира, рыболовы-любители поучаствовали в экологической акции «Чистая река». По завершении состязания побережье реки Аргунь заметно очистилось.

Елена КУЛИКОВА.