Третий открытый кубок ГК «Гидростроя» по большому теннису вышел на финишную прямую

В оставшиеся три дня мужчины и женщины, а также мужские пары будут бороться за путевки в финал соревнований в ¼ и ½ турнира.

Среда и четверг подарили поклонникам этого вида спорта, нашедших время посетить турнир в спортивном комплексе «Гидростроя», целую россыпь поединков, каждый из которых заслуживает особого внимания. Мы же остановимся на тех, которые держали в огромном напряжении не только участников матчей, но и болельщиков.

Главными возмутителями спокойствия на соревнованиях оказались матчи мужских пар. Первыми подарили головокружительный матч болельщикам пары Руслан Бухарин (Хабаровск)/Дмитрий Перевощиков (Ижевск)-Иван Самородов(Москва)/Антон Рыков (Южно-Сахалинск). Первый сет дуэт из Хабаровска-Ижевска отыграли на одном дыхании и не позволили соперникам выиграть даже один гейм. Победа со счетом 6:0 не давала повода предположить, что после короткого перерыва Иван Самородов и Антон Рыков смогут изменить ход встречи в свою пользу.

В теннисе довольно часто даже победа в первом сете с сухим счетом не гарантирует общую викторию в матче. Москвич и сахалинец заиграли так во втором сете, что их соперники были обескуражены таким напором. Результат не замедлил сказаться — 6:2 в пользу Ивана Самородоваи Антона Рыкова и 1:1 в матче.

Для выявления победителя потребовался тай-брейк. И вот здесь последнее слово было за Русланом Бухариным и Дмитрием Перевощиковым — 11:9 и 2:1 в матче.

Не менее драматичным получился поединок пар Александ Ли (Южно-Сахалинск)/Илья Цигвинцев(Казань)-Александр Овчаров (Липецк)/Евгений Пицык (Владивосток).

Уже в первом сете соперники устроили русские качели в счете, 1:1, 2:2, 3:3. Все шло к тому, что партия затянется до бесконечности. Однако дуэт из Липецка и Владивостока смогли взять подачу соперников и красиво довели партию до победного конца 6:4. Осечка в первом сете не сломила Александра Ли и Илью Цигвинцева. Во втором сете они заиграли так, что их соперник дрогнул. Как результат 6:3 и 1:1.

На тай-брейк пару из Южно-Сахалинска и Казани не хватило. Лександр Овчаров и Евгений Пицык выглядели более мастеровитее на корте и праздновали победу со счетом 10:4 и 2:1 в матче.

Следующими на корт вышли пары Николай Зубков (Хабаровск)/ Андрей Похило(Комсомольск на Амуре), которым противостоял сахалинский дуэт Александр Коцюк/Владислав Новиков. Уже дебют встречи показал, что на корте развернется настоящий теннисный спектакль, который закончится драмой для одних и морем положительных эмоций для других.

Первый сет в упорной борьбе выиграли гости 6:4. Какой тумблер переключили сахалинцы в перерыве, останется тайной за семью печатями. У них пошла первая подача, отличная игра у сетки, хорошо получался смэш и реверс, укороченные удары, которые ставили соперника в тупик. Как следствие. Трудная волевая победа со счетом 7:5 и 1:1.

Не известно, толи наши парни отдали все силы во второй партии, толи понадеялись, что на кураже дожмут соперника на тай-брейке. Увы, не получилось. Обидное поражение 7:10 и 1:2 в матче.

Самым же ожидаемым был поединок пар СухробМажидов/Максимилиан Бэ (оба Южно-Сахалинск)- Теймураз Габашвили (Москва)/Яков Седнев (Южно-Сахалинск).

Здесь необходимо отметить, что обе пары являются главными претендентами на победу в этом турнире. И большинство болельщиков надеются увидеть их в финале. Вместе с тем, очный поединок на групповом этапе, вызвал повышенный интерес у поклонников этой игры.

В предыдущем репортаже мы подробно писали, о спортивной карьере мастера спорта международного класса Теймураза Габашвили. На этом турнире, выступая в одиночном разряде, Теймураз выиграл все свои поединки со счетом 2:0, более того, соперникам он не проиграл ни одного гейма.

Что же касается сахалинской пары, то Сухроб Мажидов и Максимилиан Бэ на сегодняшний день одни из сильнейших в нашей области.

Первым на подаче был Теймураз. И уже первый гейм показал, что на корте развернется настоящее побоище. Габашвили/Седнев выигрывают первый гейм. Островитяне не остаются в долгу и в сухую выигрывают второй гейм на подаче СухробаМажидова 1:1. Дальше — больше, наши земляки выигрывают две подачи соперника и не упускают победный порыв на своих подачах. Счет в сете вырос до неприличного 5:1. Пара Габашвили/Седнев отыгрывает одну свою подачу 5:2. Но Максимилиан Бэ на своей подаче ставит победную точку в сете 6:2 и 1:0.

В том, что во второй партии соперник постарается взять реванш , никто не сомневался. Теймураз отлично провел свои подачи, сделав два эйса и прекрасно завершал розыгрыши 1:0.

Второй гейм второго сета запомнится болельщикам надолго. Габашвили/Седнев так мощно атаковали, посылая мяч в сторону Бэ, что наш игрок едва успевал подставлять ракетку, чтобы защитить корпус тела от попадания мячом. К счастью, все четыре раза мяч опускался на половину соперника.

Отбив головокружительную и мощную атаку, Максимилиан точным ударом завершил розыгрыш в пользу сахалинцев 15:15. Такой поворот событий в игре несколько обескуражил пару Габашвили/Седнев, и они позволили соперникам сравнять счет в сете 1:1. Поединок держал в напряжении не только тех, кто находился на теннисном корте, но и болельщиков. И вот тут сказался класс и теннисный опыт международных встреч Теймураза Габашвили. Основную «скрипку» в успехе этого дуэта во второй партии сыграл именно мастер спорта международного класса. Мощные эйсы на подаче, отличная игра у сетки и на задней линии, верхние, боковые и комбинированные подкрутки ставили не только в тупик пару Мажидов/Бэ, но и вынуждали ребят допускать невынужденные ошибки.

Все это привело к тому, что второй сет завершился со счетом 6:3 в пользу пары Габашвили/Седнев и 1:1 в матче. Все должно было решиться на тай-брейке.

Начался он отличным розыгрышем игроков обеих команд. Мячик так долго перелетал с одной половины на другую, при этом теннисисты показывали такие чудеса реакции, что казалось, такую игру можно смотреть часами.

Концовка этого розыгрыша была за Максимилианом, который левым форхэндом уложил мячик в самый угол площадки 1:0. Соперник не остается в долгу и тоже демонстрирует отличный силовой теннис и выходит вперед 2:1. Островитяне сравнивают счет 2:2. Дуэт Габашвили/Седнев вновь уходят в отрыв 4:2. На подаче Седнева Бэ вынуждает допустить невынужденную ошибку Габашвили 4:3. И тут же Мажидов при очередном розыгрыше отправляет мяч в сетку 3:5. Но, не откладывая в долгий ящик в очередном розыгрыше, Сухроб исправляет свою ошибку, отличным кроссом сокращает счет до минимума 4:5. По ходу тай-брейка сахалинский дуэт проигрывал 4:6, 6:8. И все же смог найти в себе силы и сравнять счет 8:8.

И вот тут Максимилиан на своей подаче допускает двойную ошибку 8:9. На матч подавал Таймураз Габашвили. Зная мощь его подач, мало кто сомневался, что московский гость поставит победную точку в этом красивом теннисном противостоянии. Максимилиан Бэ не только укротил подачу соперника, но заставил последних допустить ошибку 9:9. Апогей в матче достиг своего предела. Желание выиграть у пары, в составе которой был победитель одного из этапов АТР, было на столько велико у сахалинцев, что они добились своего 11:9 и 2:1 в матче.

Даже сложно представить, какой ждет финал поклонников тенниса, если в нем сойдутся пары Габашвили/Седнев-Мажидов/Бэ. Бесспорно, болельщики станут свидетелями матча, который будут помнить долгие годы.

Игорь Карпук.

Фото автора.