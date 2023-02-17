Третий уровень без барьеров. На Сахалине появится первая межрайонная больница

Для этого начата реорганизация лечебных учреждений Тымовского и Александровск-Сахалинского районов.

Как сообщила Елена Бабинец, главный врач Александровской центральной районной больницы (ЦРБ), сама ее структура не изменится – стационар, поликлиника и амбулатории останутся в обоих учреждениях, количество коек не изменится, медицинский и обслуживающий персонал под сокращение не попадут.

По мнению специалистов, реорганизация позволит пересмотреть фонды, закупить то, чего сейчас не хватает чтобы улучшить качество работы. Это означает что медицинскую помощь в Александровске-Сахалинском будут оказывать в прежнем объеме. Но в сложных случаях, в частности, в кардиологии и травматологии, пациентов будут направлять в Тымовскую ЦРБ.

На ее базе расположено первичное сосудистое отделение, и согласно федеральному законодательству, оно считается больницей третьего уровня, куда обязаны транспортировать пациентов с острыми инфарктами и острыми инсультами для более квалифицированной специализированной помощи.

Тымовская ЦРБ – единственная центральная районная на территории области, в которой есть ангиограф. Это позволяет установить стенты пациентам с острыми инфарктами в первые двенадцать часов с момента заболевания. Нередко такая операция может спасти жизнь человеку.

Владимир ПАВЛОВ.