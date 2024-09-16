Третья ничья подряд. «Сахалин» мог бы победить. Но подводит уровень мастерства футболистов

15 сентября команды группы 3 дивизиона «Б» второй лиги первенства России по футболу провели игры 23 тура. «Сахалин» гостил в Обнинске у «Кванта».

Соперники подошли к матчу после серии неудач. «Квант» в семи последних встречах набрал только одно очко. Причём в трёх последних играх он не забил ни одного гола.

У «Сахалина» серия не столь «внушительная», но тоже неприятная. Последний раз островитяне побеждали 4 августа. Затем последовало три поражения и две ничьи.

Сахалинцы ударно провели стартовый отрезок. Уже на 15-й секунде гости получили право на штрафной. Максим Ерусланов разыграл мяч, последовал навес в штрафную, где Евгений Матрахов опередил защитников. К этому моменту таймер отщёлкал всего лишь 41 секунду.

Казалось, что быстрый гол раскрепостит «Сахалин» и он дожмёт аутсайдера, но этого не случилось. Островитяне создали несколько моментов, но в завершающей стадии атак им явно не хватало точности, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

По мнению главного тренера «Сахалина» Юрия Дроздова, всё дело в том, что молодые футболисты приходят в команду неподготовленными. Но, тем не менее, тренер вынужден выпускать их на поле ввиду положения регламента.

– В наше время в 16 лет мы были готовы играть во второй лиге. А сейчас футболист 2002 года рождения считается молодым, но его ещё год-два нужно «подтягивать», чтобы он мог выходить на замену. Сейчас выпускаются ребята 2007 – 2008 года рождения, и там нет ни одного, кого я мог бы поставить в состав, – выплеснул он эмоции на послематчевой пресс-конференции.

В первом тайме счёт так и не изменился. А в начале второго в ворота «Сахалина» был назначен пенальти. На этот раз подвела секундная потеря концентрации. Артемий Осицин, исполнявший одиннадцатиметровый, не промахнулся.

В дальнейшем шансы забить были у обеих команд. Однако воспользоваться ими они не смогли. Ничья (1:1) стала, пожалуй, закономерным исходом игры. «Квант» продлил безвыигрышную серию до восьми матчей, а «Сахалин» – до шести.

Наш клуб, набрав 32 очка, по-прежнему занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

22 сентября «Сахалин» играет со «Строгино» (Москва), идущим на 12-м месте.