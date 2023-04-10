Третьяковка едет к нам. Выставки шедевров из Третьяковской галереи увидят сахалинцы

Пути сотрудничества с крупнейшим российским музеем обсудил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с директором Государственной Третьяковской галереи Еленой Проничевой. В ближайшее время на Сахалин прибудет специалист главного российского музея национального изобразительного искусства. Он оценит возможности островных выставочных помещений для открытия там выездных экспозиций подлинников галереи.

Сахалинская область становится одним из культурных центров Дальнего Востока. В областном художественном музее с успехом прошли выставки из фондов ведущих российских учреждений культуры. Среди них – Государственный Русский музей, Государственный музей искусств народов Востока, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный музей истории религии. Выездные экспозиции увидели не только сахалинцы, но и тысячи гостей из регионов России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Я абсолютно уверен в том, что сахалинцы будут рады увидеть шедевры из знаменитой коллекции Третьяковской галереи в наших музеях. Для этого у нас есть все возможности и опыт по проведению выездных экспозиций. Мы открыты к сотрудничеству, – отметил Валерий Лимаренко.

– Третьяковская галерея имеет богатый опыт работы с регионами, в том числе и опыт проведения масштабных выставок. К примеру, выставочный проект, приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР, с огромным успехом прошел в Национальном художественном музее Республики Саха. Одна из главных задач нашей галереи – сделать коллекцию доступной и узнаваемой по всей стране, в том числе через цифровые платформы, наши образовательные программы, и мы продолжим над этим работать, – добавила Елена Проничева.