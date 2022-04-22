Третью партию гуманитарного груза отправили с Сахалина жителям освобождённых территорий Украины

Жители островного региона, предприниматели и депутаты собрали 22,5 тонны продуктов и предметов гигиены. В составе груза рыбные консервы, мука, дрожжи, детские подгузники и гигиенические салфетки. Сбор гуманитарной помощи инициировала партия «Единая Россия».

– Большое спасибо всем, кто участвовал. Все собирают гуманитарную помощь. Спасибо предпринимателям, которые передали рыбные консервы. Будем продолжать, работаем вместе, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт приёма в Южно-Сахалинске расположен в «Сахалинском областном реабилитационном центре для инвалидов» по адресу ул.Больничная, 34. Режим работы с 10 до 19 часов в будние дни, по выходным до 18:00.

– Несмотря на то, что пункт работает уже продолжительное время сахалинцы до сих пор активно приходят, специалисты принимают товары каждый день, – рассказала министр социальной защиты области Ольга Орлова.

В районах пункты сбора находятся в отделениях социальной защиты. Сортировкой и упаковкой важного груза занимаются волонтеры движения «МЫВМЕСТЕ».

Сбор помощи в области стартовал 27 февраля. Ранее двумя партиями с Сахалина было отправлено более 32 тонн гуманитарного груза, в составе которого кроме продуктов были одежда, бытовая химия, детские игрушки, канцелярия, сообщает пресс-служба регионального правительства.