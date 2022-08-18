Тревоги экологов

Полигон «Известковый» попал в поле зрения арбитражного суда.

«Экологическая вахта Сахалина» обратилась в суд с иском о приостановке как минимум на два месяца деятельности полигона «Известковый» по переработке твердых бытовых отходов до устранения нарушений технологии.

Сахалинские экологи утверждают, что на полигоне, в частности, не занимаются обязательным уплотнением и брикетированием отходов, а хранят их валом. А порывистый сахалинский ветер беспрепятственно разносит отходы по всей округе.

Справиться же с постоянно растущими объемами ТБО полигон не в силах еще и потому, что сырье, пригодное для вторичной переработки, составляет в ТБО лишь мизерную долю.

Особенно тревожит экологов то, что на полигоне до сих пор не введены в эксплуатацию станция очистки загрязненных стоков «СОС-200» и комплекс очистных сооружений ливневого стока «Дамба». Сточные воды сбрасываются с отстойников в ручьи, питающие нерестовую реку Подорожка. А та, в свою очередь, впадает в озеро Тунайча.

Предварительное заседание арбитражного суда по делу назначено на 16 сентября.

Владимир БОЛОТОВ.