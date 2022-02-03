Еще одна премьера

На этот раз у нас премьера клипа на песню «Три Брата», написанную нашим земляком, композитором Игорем Слуцким о родном Александровске-Са­ха­линском еще в 2014 году. Один из альбомов музыканта, в который вошла эта композиция на стихи Александра Антыкова, так и называется – «Три Брата».

Есть нивхская легенда о происхождении остроконечных скал у мыса Жонкиер: три брата с медведем пошли посмотреть на кита, выброшенного на морскую отмель, и… превратились в камни. Антону Павловичу Чехову тоже запомнились эти рифы: впотьмах они напоминали ему трех черных монахов. Но прошло время, и Три Брата стали узнаваемым символом Сахалина.

Для Игоря Слуцкого, чье детство прошло в Александровске-Сахалинском, это дорогие сердцу родные места. Журналист «Советского Сахалина» связался с композитором по телефону. Он уже много лет живет и работает в Москве. Вот что он рассказал:

– Когда через много лет я приехал сюда и увидел знакомые скалы у мыса Жонкиер, нахлынули слезы от трогательного и трепетного чувства, что это моя Родина.

По его просьбе поэт-песенник Александр Антыков, с которым композитора связывает давняя дружба, написал текст о Трех Братьях и о том, что «у самого краешка русской земли в туманах лежит Сахалин». Есть там и такие ключевые строки: «Живи для других, остальное пустяк, доверься открытым дверям. А если беда – унывать погоди, Три Брата с тобой как один».

Душевная песня, сначала прозвучавшая на канале «Меломан», собрала и продолжает собирать немало добрых отзывов в социальных сетях. Вот лишь некоторые из них: «Сколько пою, а песня «Три Брата» не надоела… Великолепно!», «Ну вот, есть же песни, как «Три Брата», которые с годами не устаревают, и каждый раз слушаешь их до мурашек…», «Насколько талантлив исполнитель Игорь Слуцкий! Песня «Три Брата» так вообще среди лучших!».

В январе нынешнего года появилось официальное видео к этой песне. Его осенью 2021-го Слуцкий и его друг детства (оператор, он же сценарист, монтажер, художник по свету) Алексей Николаев сняли во время творческой поездки на Сахалин и Курилы.

Алексей помогает Игорю в создании клипов. Съемки велись и с квадрокоптера. Его привезли на остров в багажном отсеке самолета, сняв с дрона по требованию авиаперевозчика аккумуляторы. С помощью этого беспилотника снимались клипы в разных местах России. Ведь Слуцкий задумал цикл из 27 песен и клипов о знаменательных местах Родины. Предстоят съемки на Красной Поляне в Сочи, в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале и Дальнем Востоке.

– Многие россияне проживают жизнь, так и не узнав, что за земля раскинулась на восток от Сибири, – полагает Слуцкий. – А там очень красиво, там живут очень хорошие люди и еще не иссякли традиции добра и настоящей дружбы, как в Советском Союзе, когда у нас была одна общая Родина. Лично мне очень дороги отношения, когда люди ценят и уважают друг друга, искренне радуются успехам и помогают тем, кто рядом. Если говорить о новом клипе, то даже от одного вида Трех Братьев в душе возникает ощущение чего-то теплого, дорогого, трепетного, возвращающего память в родные места и в юность. Думаю, не случайно у меня возникла идея: собрать в полном составе свой юношеский ансамбль из 1970-х и записать песенный альбом. У нас это получится.

Людмила Степанец.