Три ДТП как под копирку случилось в областном центре вечером 30 марта

Автомобили столкнулись между собой практически на пустой дороге.
В двух случаях поворачивающие налево не уступили дорогу движущимся прямо во встречном направлении, как предписывают Правила дорожного движения. Так было на перекрестках улиц Комсомольской и Пограничной, Ленина и Транзитной.
А на кольцевом пересечении Ленина и Украинской водитель КамАЗа забыл, что предписывают дорожные правила на таких участках.
Причины каждого происшествия и виновных назовут после разбирательства. Но уже сейчас очевидно, что в каждом случае сидевшие за рулем немного ослабили бдительность из-за пустой проезжей части.
Сергей Рябов.