Три этажа вместо двух. Расширяется детское отделение областной стоматологической поликлиники

По поручению Валерия Лимаренко в областной стоматологической поликлинике расширяют детское отделение. Вместо двух учреждение получит три этажа. Это позволит увеличить возможности диагностики и лечения детей. Капитальный ремонт в помещениях уже начался и завершится до конца октября. Ход работ на объекте проконтролировал глава региона.

– Все, что касается здоровья детей, имеет для нас особое значение. Необходимо, чтобы юные сахалинцы и курильчане имели возможность получать качественные и доступные медицинские услуги. Для этого делается многое. В частности, расширение стоматологического отделения позволит уменьшить очереди на прием к узким специалистам. Кроме того, здесь появятся дополнительные рабочие места, – отметил Валерий Лимаренко.

На третьем этаже, где раньше находились помещения пансионата областной больницы, будут работать специалисты разных профилей стоматологической службы. Всего планируется привлечь дополнительно не менее 26 врачей.

На отремонтированных площадях предусмотрят операционную и анестезиологическую службу с палатой пробуждения. Также сюда переместят рентген-кабинет, оснащенный ортопантомографом, визиографом и компьютерным томографом, сообщила пресс-служба правительства области.

–Рентген-оборудование располагается в разных частях здания. Это доставляет неудобство пациентам и медицинскому персоналу, замедляет время обслуживания. Скоро ситуация существенно изменится, – рассказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

Сейчас медучреждение принимает до 180 детей ежедневно. После расширения этот показатель вырастет до 250.

Сегодня в детском стоматологическом отделении работают 5 терапевтических и 2 анестезиологических кабинета, смотровой кабинет, кабинеты хирурга, гигиениста и ортодонта.

Татьяна МОРОЗОВА.