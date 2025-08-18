Три года реформы, изменившие общественный транспорт Южно-Сахалинска

Три года назад в Южно-Сахалинске по инициативе мэра Сергея Надсадина стартовала транспортная реформа, призванная улучшить качество городского общественного транспорта. Внедрение новой модели управления, обновление автопарка и цифровизация сделали городской транспорт более современным и удобным для жителей и гостей областного центра.

Горожане выбирают автобусы

Результаты наглядно отражаются в динамике пассажиропотока, которую озвучил директор Центра управления городской мобильностью Александр Макаров. Так, в 2023 году жители и гости островной столицы воспользовались общественным транспортом 28,1 млн раз. Уже в 2024-м этот показатель продемонстрировал рост на 3,4%, достигнув отметки в 29,1 млн перевезённых пассажиров. Согласно прогнозам, в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение более чем на 4%, что позволит превысить рубеж в 30 млн транзакций.

Этот прогресс стал результатом комплекса мероприятий, реализованных муниципалитетом при активном взаимодействии с правительством Сахалинской области и при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

Дисциплина на маршруте

Ключевым событием реформы стало внедрение системы брутто-контрактов. Эта модель изменила подход к работе перевозчиков: теперь оплата производится за количество выполненных рейсов и не зависит от полученной выручки за оплату проезда пассажирами, что позволило сместить фокус на неукоснительное соблюдение расписания и качество обслуживания. Если раньше фиксировались случаи, когда частные перевозчики произвольно выходили на маршрут или сходили с него, то теперь невыход на линию или нарушение графика означает штрафы и снижение прибыли компании. Это подтверждает генеральный директор крупнейшего муниципального перевозчика АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

– С началом транспортной реформы работа нашего предприятия изменилась кардинально. Значительно повысилась ответственность за выполнение контрактов. Теперь каждый водитель и сотрудник нацелен на результат, что, соответственно, повышает качество нашей работы, – сказал генеральный директор.

Автопарк будущего

За три года Южно-Сахалинск добился существенного обновления городского автобусного парка.

– К началу реформы мы подошли с парком, который физически устарел, транспорт часто ломался. Сейчас из 236 автобусов, которые ежедневно выходят на городские улицы, заменено 197, это составляет более 80% подвижного состава. Все новые машины работают на экологически чистом газомоторном топливе, что положительно сказывается на экологической ситуации в городе. И это современные комфортабельные автобусы, оснащённые системой видео­наблюдения и кондиционерами, – прокомментировал вице-мэр Виталий Данилов, курирующий работу общественного транспорта островной столицы.

Цель администрации — полностью обновить подвижной состав до 1 января 2028 года. Эта работа активно ведётся. В текущем году закуплено 15 новых автобусов, из которых три (малого класса) уже работают на городских маршрутах и ещё 12, приобретённых АО «Транспортная компания», выйдут на линии в сентябре. На следующий год запланирована закупка ещё 15 автобусов, и до конца 2027 года автопарк пополнится 65 единицами.

Особое внимание уделено удобству оплаты проезда и доступности транспорта для каждого пассажира. Внедрены безналичные системы оплаты проезда, включая возможность использования банковских карт и мобильных устройств. Также действует транспортная карта, которая предусматривает бесплатные пересадки в течение 45 минут и безлимитные абонементы (на сутки, неделю или на месяц). Такая система значительно упрощает процесс оплаты как для пассажиров, так и для водителей (или кондукторов), минимизируя время на операции с наличностью. При этом возможность расплатиться наличными также остаётся.

Положительные изменения в работе отмечают и сами водители.

– Я работаю на маршруте № 62 уже 12 лет, и хоть его схема осталась прежней, условия труда изменились. Водительское место удобнее, а камеры позволяют видеть весь салон и двери, помогая обеспечивать безопасность пассажиров, — делится водитель автобуса шестого разряда Сергей Дегтярёв. — Пассажиры стали меньше жаловаться, а многие даже благодарят за своевременность и комфорт.

Единая сеть

Важным шагом реформы стала интеграция железной дороги в систему общественного транспорта.

В настоящее время в городском округе сформировано 7 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), через которые проходит 28 муниципальных маршрутов, обеспечивая бесшовные пересадки для пассажиров. То есть пассажиры могут без повторной оплаты (в течение 45 минут по транспортной карте) пересесть с одного маршрута или вида транспорта на другой, продолжая свой путь. Синхронизация расписания поездов с городскими автобусами привела к значительному росту пассажиропотока на электричках — почти в два раза. Также отметим, что за время реформы введено в эксплуатацию более 130 новых остановочных пунктов, на которых размещены информационные таблички со схемами движения и графиками прибытия транспорта.

Цифровой шаг вперёд

Реформа активно интегрировала современные технологии в повседневную жизнь городского транспорта. Для онлайн-отслеживания движения автобусов используется программный комплекс АСК-навигация, который в режиме реального времени через датчики ЭРА-ГЛОНАСС позволяет контролировать весь подвижной состав на линии. Узнать, где находится нужный автобус, пассажиры могут с помощью приложений Go2bus, а также на популярных онлайн-картах и справочниках.

Запущены новый сайт «АО «Транспортная компания», а также мобильный сервис «Где автобус», позволяющий пассажирам в режиме реального времени отслеживать движение автобусов и прогнозировать время их прибытия на конкретную остановку. Это значительно повысило прозрачность и удобство планирования поездок. Для оперативного поиска забытых вещей в автобусах размещены QR-коды, перейдя по которым, пассажиры могут проверить наличие утерянных вещей в бюро находок. В планах дальнейшее развитие безналичных платежей, включая оплату проезда непосредственно с места через QR-код или геометку, а также запуск нового мобильного приложения «Транспорт Южно-Сахалинска», которое в настоящее время работает в тестовом режиме.

Новые маршруты

Маршрутная сеть города также изменилась. По результатам исследований, проведённых в 2022 году, были отменены пять дублирующих муниципальных маршрутов. Одновременно с этим в связи с активным развитием города были изменены схемы движения существующих маршрутов (№ 5 и № 2) для обеспечения транспортной доступности улиц Пограничной, Детской, Украинской. Кроме того, были введены три новых маршрута (№ 23, № 108, № 109), связавшие город с садоводческими товариществами. Транспортное сообщение также налажено с новыми жилыми комплексами и микрорайонами, такими как «Уюн», «Горизонт», «Грин-Таун».

Решаем вместе

Развитие общественного транспорта представляет собой непрерывный процесс, в ходе которого неизбежно возникают новые вызовы. Город не ушёл от сложностей с соблюдением расписания, которые ощутимы, главным образом, в периоды напряжённой дорожной обстановки (зимой во время расчистки улиц от снега и летом, когда в активной фазе ремонт дорог). Также на начальном этапе внедрения нового подвижного состава возникали технические нюансы с программным обеспечением и работой внутрибортовых систем автобусов, которые проявлялись в избыточном шуме кондиционеров или резких толчках при начале движения. Эти вопросы оперативно отрабатываются с поставщиками техники, чтобы минимизировать недочёты.

Для преодоления трудностей и дальнейшего развития системы администрация ведёт непрерывную работу. Постоянный контакт с перевозчиками и работа «Единого оператора» обеспечивают анализ пассажиропотока, для этого все без исключения автобусы оборудованы системами его учёта. Это позволяет планировать мероприятия по корректировке расписания, оптимизации загрузки маршрутов, при необходимости менять класс автобусов и добавлять рейсы. К этой работе подключаются инициативные группы южносахалинцев, в том числе жители планировочных районов. Такая встреча состоялась недавно с активистами в Новой Деревне. На следующей неделе запланировано обсуждение автобусного сообщения с жителями Хомутово. Обращения фиксируются также во время встреч с населением, и благодаря таким сигналам формируются новые решения. Как пример – введение нового подвозящего маршрута № 24, который связал новый микрорайон «Уюн» с остановкой «Железнодорожная больница».

Для обратной связи с горожанами и оперативного реагирования на замечания с 2022 года в Южно-Сахалинске работает колл-центр. Все поступающие обращения, включая жалобы на несоблюдение расписания, неработающие кондиционеры в салоне или действия водителей, регистрируются и проходят проверку с использованием записей видеонаблюдения. При подтверждении фактов применяются соответствующие меры воздействия. При этом отмечается, что наряду с жалобами поступает и большое количество положительных отзывов и предложений от активных горожан.

Стратегия роста

В числе планов на будущее – переезд АО «Транспортная компания» на новую, современную базу. Это позволит значительно улучшить условия технического обслуживания и ремонта автобусов благодаря увеличению количества моечных линий (с одной до трёх) и ремонтных постов (с 12 – 13 до 24), что сократит время простоя транспортных средств и повысит качество их эксплуатации. Кроме того, в планах администрации Южно-Сахалинска продолжение работы по оптимизации расписания для ещё более точного соответствия запросам пассажиров, а также расширение транспортной доступности для всех новых микрорайонов.

Важное нововведение, над которым сейчас активно работает администрация, это механизм платных парковок. Пилотный проект уже реализуется на улице Дзержинского. Цель внедрения — разгрузить центр города и повысить доступность парковочного пространства, чтобы горожане могли комфортно подъезжать к государственным, муниципальным и социальным учреждениям.

Развитие городского общественного транспорта — это непрерывный процесс. Администрация Южно-Сахалинска продолжает активно работать над совершенствованием транспортного сообщения, внимательно изучая запросы людей, оперативно реагируя на все сигналы и внедряя новые технологии.

Виктор ГОРОДОВ.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.