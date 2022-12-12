Три награды главной газете. Чеховскую премию вручили нашим журналистам

Конкурс имени А. П. Чехова проводится в области региональным президиумом Союза журналистов России с конца 60-х годов прошлого века. В нынешнем году его приурочили к празднованию 75-летия региона. 9 декабря журналистов «Советского Сахалина» трижды вызывали на импровизированную сцену торжественного вечера, чтобы вручить им профессиональную награду.

Научили Россию воспевать регионы

На конкурс, в основном, были представлены публикации классических печатных изданий – газет. Журналистских работ интернет-СМИ, радио и ТВ было заявлено несколько меньше. К сожалению, награды обошли фоторепортеров и телеоператоров — мастера телевизионных камер заявок на конкурс не подали вообще (а зря!), а фотоработы не попали в шорт-лист.

В юбилейный год области редакции представляли журналистские проекты, посвященные региону. Победителем в номинации «Лучший юбилейный проект» (номинация для редакций СМИ) жюри единогласно признало газету «Советский Сахалин» за завоевавший признание читателей проект «Воспетые острова».

Получая награду, главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская отметила, что этот проект стал дипломантом Всероссийского конкурса «10 лучших газет России-2022». А идея «воспеть свой регион» подхвачена уже многими региональными газетами страны.

Репортаж о семье принес победу

Кроме «проектной» премии еще одна награда ушла в редакцию «Советского Сахалина». Журналисту Николаю Шелепову вручили «Приз имени известного журналиста, заслуженного работника культуры Сахалинской области Анны Панкстьяновой за лучшую репортерскую работу», отметив репортаж «15 подарков для двух сахалинцев» об удивительной семье, в которой растут пятнадцать приемных детей. А право передать награду и диплом доверили ее сыну – журналисту Даниилу Панкстьянову.

Наш коллега и сам победил в номинации «Лучший материал на ТВ» за сюжет «Залив, мыс и маяк Жонкиер в Александровске-Сахалинском». Победителем в номинации «Лучший материал на радио» признан цикл аудиороликов «Сахалинская область в цифрах и фактах» внештатного автора «Комсомольской правды» Олега Иванова.

Дипломом за «Лучшую публикацию в интернет-СМИ» награждена корреспондент сайта Светлана Коцубинская («АСТВ») за цикл материалов «Сахалин, 90-е».

Корреспондент телекомпании АСТВ Дарья Пишунова получила награду «Приз за лучший новостной сюжет на радио или ТВ», а Ирине Цой одержала победу в номинации «Приз за лучший блог или страницу в социальных сетях».

Прическа хороша, но коровы лучше!

Для поощрения молодых журналистов был предусмотрен приз «Лучший старт» (публикация молодого журналиста со стажем работы не более 3 лет в СМИ любого профиля). Победил в этой номинации корреспондент «АСТВ» Денис Лодзенко – за сюжет об острове Монерон. Кстати, съемочная группа так и не смогла попасть на этот остров в Татарском проливе. Коллеги, поздравляя журналиста, отдельно отметили его запоминающуюся прическу: последние годы принято считать, что на телевидении внешность играет решающую роль.

Специальным призом жюри конкурса наградило специального корреспондента газеты «Советский Сахалин» Людмилу Степанец за статью «Сахалинская корова не хуже бегемота», посвященную региональной истории развития племенного животноводства.

В этой же номинации отмечены призами спортивный журналист Борис Храмов за цикл материалов об истории сахалинского спорта и корреспондент газеты «Сахалинский моряк» Жанна Налетова за статью «Курильская трагедия 1952 года».

Газетные коллеги держат марку

Важно отметить: газетчики на конкурсе правили бал. Из 117 журналистских заявок на конкурс 43 пришло именно из редакций периодической печати. И качество материалов было настолько высоким, что приз «Лучшая публикация в печатных СМИ» также разделили два победителя: Галия Кунченко, корреспондент «Красного маяка» из Курильска за статью «Об истории безвизовых обменов» и Юлия Вятржик, корреспондент газеты «Южно-Сахалинск сегодня» за интервью Темура Мироманова.

Курильский журналист давно и плодотворно сотрудничает с «Советским Сахалином», посвящая наших читателей в повестку самых дальних уголков области.

Вручение наград на торжественном вечере перемежалось с вручением благодарственных писем и букетов ветеранам сахалинской журналистики. Коллеги чествовали Виолетту Румянцеву и Татьяну Давыдову.

Петр Градский.