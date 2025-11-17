Три новые амбулатории открывают свои двери в Сахалинской области

Рекордное количество медицинских объектов в этом году открылось в Сахалинской области. В восьми сёлах появились новые фельдшерско-акушерские пункты. Для жителей ещё трёх населённых пунктов открываются новые амбулатории.

Масштабные преобразования происходят по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Село Горное на Итурупе – населённый пункт на рубеже страны. В течение последних лет здесь идёт восстановление жилого фонда и социальных объектов. Для четырёхсот местных жителей создаются комфортные условия для жизни и быта. Не стала исключением и медицинская сфера. В селе построена новая амбулатория. Прежний медпункт размещался в приспособленном помещении, состоял из нескольких маленьких кабинетов. Из-за тесноты часть посетителей ожидала своей очереди на приём в подъезде. Новое здание построено с учётом всех современных норм, запуск ожидается в этом месяце, сообщила пресс-служба правительства области.

– Площадь новой амбулатории – 150 квадратных метров. Здесь будет удобно и медработникам, и пациентам. Все помещения просторные, светлые. Есть кабинет приёма, прививочный, процедурный, холл. Условия созданы превосходные, все сотрудники на месте. Первичная медицинская помощь будет доступной и качественной, – рассказала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

Жители села Правда Холмского района уже успели оценить условия новой амбулатории. Медицинский объект открылся на минувшей неделе. Первые пациенты проходят в ней вакцинацию от гриппа, обращаются по различным медицинским поводам.

Ещё одно новоселье в скором времени состоится в селе Кировском Тымовского района. Врачебный приём в амбулатории будет вести новый специалист. Врач общей практики приехала из Республики Тыва, уже прошла необходимые для трудоустройства процедуры и готова приступить к своим обязанностям.

Кроме возведения новых ФАПов и амбулаторий в Сахалинской области строятся крупные медицинские объекты. До конца года откроется новая детская поликлиника в селе Дальнем. Строятся поликлиники в Холмске, Углегорске и Южно-Сахалинске. Новые объекты появляются поэтапно. Одновременно с действующим строительством проектируются следующие объекты – в Макарове и Долинске. Сельские населённые пункты Сахалинской области также продолжат находиться в зоне внимания. В следующем году новый ФАП запланирован в селе Ясное Тымовского района, а в Соловьёвке Корсаковского района – амбулатория.