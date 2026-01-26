Три ордена Славы гвардии старшины Никиты Баранова

Его война началась в 1938 году на озере Хасан, а закончилась в 1945-м в Германии.

В 1941-м, с началом Великой Отечественной войны, Никиту Баранова призвали в армию. Уже в первых боях под Рыбинском боец отдельного лыжного батальона, с опытом боёв у озера Хасан и в Карелии с белофиннами, за смелые и решительные действия был отмечен медалью «За отвагу». В 1942-м под Ленинградом был ранен. Пуля фашистского снайпера обожгла грудь, срикошетила от ребра и остановилась в нескольких сантиметрах от сердца. (Этот смертоносный «трофей» ветеран носил 29 лет, пулю извлекли только в 1971-м врачи Южно-Сахалинского госпиталя).

После месячного лечения Никита вновь в строю. Теперь он командир отделения разведчиков особой лыжной бригады. Делали вылазки за линию фронта, брали «языков», вели разведку, устраивали диверсии.

Однажды командир полка приказал Баранову взорвать фашистский штаб в селе Шубино. В ночь, через проход в минном поле, разведчики ушли на задание. К цели пробирались почти сутки. Николай снял часового. Заложили взрывчатку. Штаб взлетел на воздух. Всех участников этой операции наградили орденами и медалями. Баранов получил орден Красной Звезды.

В дальнейшем таких вылазок было немало. Сержант Баранов был настоящим специалистом в диверсионно-разведывательной сфере, хорошо изучил повадки фрицев и знал, как надо действовать в различных ситуациях.

К 1943 году гвардии старший сержант Баранов в должности командира взвода автоматчиков воевал в составе 5-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-го Украинского фронта. Сражался на Курской дуге. Форсировал Днепр. 7 ноября 1943-го с дивизией вошёл в Киев. И дальше освобождал Украину.

13 февраля 1944 года у деревни Кобыляки (Черкасская область) взвод гвардии старшего сержанта Баранова, находясь в глубоком тылу противника, столкнулся с колонной немцев. И внезапно её атаковал. Четыре часа шёл бой, пока не подошли основные силы батальона. Никита лично подорвал противотанковой гранатой машину противника и уничтожил 10 оккупантов. За этот подвиг был награждён орденом Славы III степени.

20 сентября 1944 года взвод гвардии старшины Баранова в районе города Ужгород уничтожил несколько конных повозок гитлеровцев, бронетранспортёр и более десятка солдат и офицеров противника. Был награждён орденом Славы II степени.

20 ноября 1944-го у городка Чоп в Закарпатье подразделение Баранова в ходе прямого боевого столкновения уничтожило около 10 фашистов. Гвардии старшина был тяжело ранен, но поля не покинул. Несколько месяцев провёл в госпиталях – ничего не слышал и не мог говорить. 24 марта 1945 года был награждён орденом Славы I степени, став полным кавалером ордена Славы, что по статусу о наградах приравнивается к званию Героя Советского Союза.

Выйдя из госпиталя в 1945 году, был демобилизован. О награде ничего не знал. Но она нашла его уже на Сахалине, в 1972 году.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.

К читателям

Ушёл в историю 2025 год – Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и окончания Второй мировой войны. Этим датам был посвящён специальный документальный проект «Летопись Победы в «Советском Сахалине».

С ноября 2024-го по сентябрь 2025-го из номера в номер редакция вела летопись военных лет по материалам корреспондентов «Советского Сахалина» в огненные 1940-е. Опубликованы 73 подборки материалов и полтора десятка отдельных статей. Рубрики «В этот день 80 лет назад», «Тыл – фронту», «Солдаты Победы», «Трудовая доблесть» и другие вместили в себя память о неимоверно трудных годах войны, свидетельства беспримерного мужества и героизма земляков не только на фронте, но и в глубоком тылу, на Сахалине, где тоже ковался меч Победы.

После завершения летописи материалы, посвящённые 80-летию Великой Победы, не ушли со страниц газеты. До конца декабря мы еженедельно публиковали материалы о наших земляках-героях – участниках Великой Отечественной и войны с милитаристской Японией за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

В 2026-м тема Победы, подвиг народа останется одной из тем «Советского Сахалина». Сегодня публикуем первый материал – о полном кавалере орденов Славы Никите Григорьевиче Баранове. После войны он жил и работал в Углегорске.

СПРАВКА

Никита Григорьевич Баранов родился 3 апреля 1906 года в селе Бараново Вятской губернии. Проходя срочную службу в Красной Армии, принимал участие в боях с японцами на озере Хасан, с белофиннами. После демобилизации работал на деревообрабатывающем комбинате в Свердловской области. В 1941-м вновь призван в армию. Воевал под Ленинградом, брал Киев, освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию, Германию.

Награждён тремя орденами Славы, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В 1945 году был демобилизован. В 1949-м по оргнабору приехал с семьёй на Сахалин. Жил в Углегорске, работал на шахте проходчиком, на других предприятиях района. До конца жизни был активен, выступал перед молодёжью с воспоминаниями о войне.

Умер 1 февраля 1987 года.

Память

Именем Н. Г. Баранова назван переулок в Углегорске.

На доме № 2 по улице Красноармейской в Углегорске, где он жил, установлена мемориальная доска.

В г. Кирове на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы выбито имя Н. Г. Баранова.

В г. Кирове в областной библиотеке им. А. И. Герцена к 100-летию со дня рождения Героя была организована экспозиция.

В краеведческом музее г. Углегорска в 2006 году месяц работала выставка, посвящённая памяти ветерана.

Кстати

3 апреля 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Никиты Григорьевича Баранова.