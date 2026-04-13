Три поражения в четырёх играх. «Сахалин» провалил очередной тур чемпионата России по волейболу

12 апреля в Хабаровске прошли заключительные матчи тринадцатого тура чемпионата России по волейболе в высшей лиге А среди женских команд. В предпоследнем поединке с «Динамо-Метар-2» (Челябинск) «Сахалин» смог взять реванш со счетом 3:1 за поражение, которое потерпел от соперниц двумя днями ранее. Вместе с тем завершить выезд в Хабаровск на победной ноте сахалинкам не удалось. Вчера наши девушки вновь уступили «Динамо-Уфимочке-БашГАУ» (Уфа) 1:3. Но обо всем по порядку.

Поединок с «Метаром-2» в субботу «Сахалин» начал задорно, ведя в счёте 2:4, 3:5, 4:7, 8:11, 8:15. На площадке была команда, которая показывала отличный, а главное результативный волейбол. При этом надёжно играл блок, разрушая атаки соперника. Островная дружина демонстрировала очень быстрый, современный волейбол, к которому соперник просто не успевал адаптироваться. При счёте 8:18 челябинки начали поддавливать островитянок 10:18, 15:23. Запаса очков, полученных по ходу партии, вполне хватило «Сахалину», чтобы без лишней нервотрепки довести сет до победного конца — 17:25.

Дебют второй партии получился интригующим. Динамовки ведут 4:2, 5:3. Сахалинки догоняют беглянок 5:5, 7:7. Однако все усилия перехватить инициативу не приносят результата. Пропала надежная игра в защите. Немногочисленные атаки не приносят заветных очков. Игроки «Метара-2», наоборот, поймали свою игру и стали наращивать преимущество в счёте — 12:8, 15:9, 16:11. «Сахалин» огрызается — и на табло 19:17. Дальше начался валидольный волейбол — 23:21, 23:23, 24:23, 24:24, 25:24, 25:25. При счёте 25:26 доигровщица нашей команды Дарья Федосеева отличным ударом вколачивает мяч в паркет на половине соперника — 25:27 и 0:2.

В третьем сете «Метар-2» ошеломил островитянок своей агрессивной, а главное результативной игрой, поведя 8:1. Команда надёжно играла в защите, в атаке забивала трудовые мячи. Столь оглушительный провал в начале партии, когда островитянки потеряли концентрацию в игре, привёл к тому, что наши девушки просто провалили сет — 25:15 и 1:2.

В начале решающей четвёртой партии динамовки продолжали доминировать 5:2, 7:4. При счете 7:6 доигровщица «Сахалина» Олеся Иванова результативно завершает атаку 7:7. И после этого на площадке пошла игра равных команд — 8:8, 9:9, 11:11, 13:13, 15:15. Соперник делает рывок 18:15. Островитянки не остаются в долгу — 18:18, 19:20, 20:21. Финал поединка был за нашими девушками — 22:25 и 1:3.

В этот же вечер «Динамо-Уфимочка БашГАУ» в драматичном поединке уступила «Амурским тигрицам» 2:3. О том, что творилось на площадке, показывает счёт по партиям 25:13, 24:26, 26:24, 31:33, 12:15.

Вчера «Сахалин» не просто горел желанием завершить хабаровский тур очередной победой в чемпионате, но и взять реванш у «Уфимочки» за поражение двухдневной давности.

Поединок начался под диктовку бело-голубых 3:1, 4:2, 5:3. Немного успокоившись от стартового волнения, островитянки перешли к активным действиям 7:9, 10:12, 13:17. Наши девушки бились за каждый мяч, навязывали свои скорости и самое главное — допускали меньше ошибок в защите и были более результативны на завершающей стадии своих атак. Под таким, по-спортивному в хорошем смысле слова дерзком давлении игра у «Уфимочки» просто рассыпалась. Закономерный итог первой партии 18:25 в пользу «Сахалина».

После перерыва островную команду словно подменили. Появились недочёты не только в атаке, но и в защите. Команда стала «спотыкаться» на ровном месте. Пошли не только вынужденные, но и невынужденные ошибки во всех компонентах игры. «Уфимочка» постоянно вела в счёте 5:2, 12:7, 15:11. В отдельных моментах сета островитянки «показывали зубки» 17:14, 21:18. Если же быть объективным, бело-голубые в этой партии на площадке выглядели намного мастеровитее и по праву победили 25:21, 1:1.

Начало третьего сета вновь было за динамовками — 4:1, 5:3, 7:4, 9:6. В какой-то момент показалось, что «Сахалин» перехватил инициативу в партии 9:8, 11:10. Однако при счете 12:11 наша команда снова «забуксовала» в завершающей стадии атак и посыпались ошибки на приеме — 15:11, 18:13. Когда «Уфимочка» стояла в двух очках от победы в сете 23:16, островная дружина в очередной раз показала свой характер — 23:19, 24:21. И всё же выгрызть победу сахалинкам не удалось — 25:21 и 2:1.

В четвёртой партии создалось впечатление, что «Сахалин» физически подсел и по этой причине стал допускать много ошибок в защите, да и в атаке был невыразителен. Только в начале сета островитянки были впереди 2:4, 4:6. «Уфимочка» без особого труда сравняла счёт, а затем планомерно стала «уничтожать» соперника своей мощной игрой в атаке. Счёт сета говорит сам за себя — 25:17 и 3:1.

Подводя итоги предпоследнего тура чемпионата, можно сказать: «Сахалин» его провалил.

Вчера «Амурские тигрицы» выиграли девятый матч подряд в чемпионате. Под их «каток» попало «Динамо-Метар-2» — 3:0 (25:16, 28:26, 25:19). Набрав 101 очко, «Тигрицы» занимают шестую строчку в турнирной таблице. У «Сахалина» 100 очков и пятое место.

Заключительный четырнадцатый тур чемпионата «Сахалин» проведёт с 22 по 26 апреля на родной площадке. Соперниками нашей команды будут «Москвичка-МВА» (Москва) и «Динамо-Анапа». В этом же туре в Южно-Сахалинске встретятся «Амурские тигрицы» и «Динамо-Анапа».

Игорь КАРПУК.

Фото ВК «Сахалин».

