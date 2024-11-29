Три сахалинских города, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов, благоустроят в 2025 году

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» для субъектов ДФО от Сахалинской области были признаны шесть проектов.

Так, в Аниве будет реализован проект благоустройства территории парка «Заречье».

На первом этапе проекта в Макарове планируется создать аллею «Северный ветер», которая станет пешеходным продолжением улицы Хабаровской.

В Южно-Курильске будет обустроена лестница, соединяющая две части населённого пункта – верхнюю и нижнюю. Лестница будет дополнена площадками, с которых откроется потрясающий вид на окружающую город природу и вулкан Менделеева – ту самую «Спящую красавицу».