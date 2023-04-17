Три сквера. Южносахалинцы вновь могут выбрать общественную территорию, которую благоустроят в следующем году

Уже в пятый раз островная столица принимает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда» по выбору общественных территорий, инициированном Президентом России Владимиром Путиным.

С 15 апреля по 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru все желающие в возрасте от 14 лет могут выбрать одну из трех территорий, которую следует благоустроить. Победитель рейтингового голосования будет обновлен уже в следующем году за счет федеральных и областных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Для голосования необходима авторизация через портал Госуслуги.

Как рассказал ведущий советник отдела по реализации муниципальных программ департамента дорожного хозяйства Алексей Волков, в этом году в голосовании принимают участие три сквера Южно-Сахалинска.

Сквер защитников Отечества расположен северо-западнее пересечения ул. Горького и Пограничной. В случае победы этого претендента, на территории планируется устройство мемориальной зоны с каскадным водопадом с подсветкой. В сквере появятся беседки, скамейки, декоративные клумбы из камней и хвойных зеленых насаждений.

Следующий вариант для голосования — сквер Геологов, западнее дома № 102 по ул. Сахалинской. Если предложенная территория наберет наибольшее число голосов жителей, здесь будет создано игровое пространство для детей с безопасным и экологичным покрытием, обустроена пешеходная зона. Общественное пространство украсят газон, цветочные клумбы. Для удобства отдыхающих здесь установят скамейки, выполнят освещение.

Сквер Восточный, также участвующий в рейтинговом голосовании, находится восточнее пл. Славы, вблизи одной из входных групп спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Здесь планируется создать пешеходную экологическую тропу с зоной отдыха, установить малые архитектурные формы, построить мостик, места рекреации. Территория также будет освещена и обустроена системой видеонаблюдения.

На каждой территории, участвующей в голосовании, установлены баннеры с QR-кодами и информацией о проектах и возможностью проголосовать. Несмотря на то, что концепции скверов предварительно разработаны, окончательное мнение останется за жителями: после того, как будет определен победитель, администрация города проведет онлайн-опрос населения о том, каким именно жители хотят видеть будущее общественное пространство, и окончательная концепция будет корректироваться с учетом предложений южносахалинцев.

В этом году будет благоустроено общественное пространство севернее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. Этот проект стал победителем голосования в 2022 году.

Ознакомиться с проектами, а также перейти на портал для голосования можно на сайте администрации города в разделе «Информация для населения» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5024/2698).