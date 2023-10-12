Тридцати лет как и не было. Невельская школа № 2 в свои 76 стремится выглядеть на 45

Бывшие ученики озабочены искажением истории своего общеобразовательного учреждения. В прошлом году невельская средняя школа № 2 отметила своё… 45-летие. Оказался вычеркнутым из истории 31-летний труд учителей и учеников, всех, кто учился и учил нас в 1950 – 1970-х.

Между тем начальная школа № 2 открылась в далёком 1946 году в северном районе Невельска (по-японски он назывался Кита-Хонто). В 1950-м строители-переселенцы возвели учебное здание советской архитектуры – типовое, деревянное, двухэтажное, со спортзалом, туалетами, просторными классами, раздевалкой, центральным отоплением. Внешние стены здания были окрашены в светлый зеленый цвет, который поддерживался все 27 лет существования школы, и жители Невельска с любовью называли её «зелёненькой».

В послевоенное время на Сахалин приезжали жить и работать семьи с детьми разного возраста. Школа № 2 заполнялась учениками всех классов, с первого по десятый. И она стала работать по программе «десятилетки». С 1 сентября 1950-го по 1 сентября 1951-го наша «зелёненькая» была единственной в городе средней двухэтажной школой, находившейся в своём здании!

Очень хорошо помню, как первого сентября 1952 года мы, ребятишки рождения победного 1945-го, входили в двери «зелёненькой» средней школы № 2 с подаренными в детском саду портфелями, букварями, тетрадками и карандашами…

Директором был умный, доброжелательный мужчина по фамилии Сперанский. (К сожалению, не помню его имени-отчества). Мой старший брат Валерий в 1950-м стал второклассником. В ноябре 1953-го нас приняли в пионеры!

Мы, ученики, ранним утром подходили к зданию школы, а в нём на фоне рассветного неба желтоватым огнём светились окна в два ряда! Школа обладала необыкновенным притяжением. Появление её было, как мы теперь понимаем, большим культурным событием в городе.

Мы жили полнокровной жизнью: участвовали в спортивных соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности, финал которых проводился на весенних каникулах в местном клубе «Рыбник». Зал был переполнен зрителями и болельщиками!

Осталось в памяти, что в 1954-м нашу школу окончил ученик с серебряной медалью. Он и его мама жили без отца. Отец погиб на войне. Мои родители хорошо знали эту семью и всегда ставили этого ученика нам, младшим, в пример, гордились им и радовались за его маму.

За 27 лет (с 1950-го, когда школа № 2 стала средней) северный район Невельска разросся, и в 1977 году на замену обветшавшему учебному зданию выстроили новое, современное, трёхэтажное. В него и переехали наши ученики. И тогда дирекция школы (или кто?) обнулила историю учреждения. Но ведь это неверно.

Ведь до этого школа провела более двадцати выпусков учеников с законченным средним образованием, готовых учиться дальше, служить стране и работать.

По просьбе одноклассницы Нины Григорьевны Фроловой (Третьяковой) мы с женой Татьяной в июне 2022 года встретились в Невельске с директором школы № 2 Викторией Анатольевной Сусенко. Она полагает, что вверенному ей учреждению 45 лет («до этого была какая-то начальная школа»). Руководитель, приступивший к своим обязанностям в 2013-м, не владеет информацией о том, что с 1950 года школа работала по программе десятилетки! Подтверждением тому – фотография 1953 года, запечатлевшая наш второй класс (будущий выпуск 1962 года).

Повторюсь, наша встреча с Викторией Анатольевной состоялась в июне 2022-го, а осенью того же года по местному телевидению прошёл видеосюжет о… 45-летнем юбилее школы № 2.

Вот что по этому поводу написала нам Нина Григорьевна из Красноярска:

«Нет слов, как больно. Школы-то нашей, оказывается, нет… и не было… и памяти об учителях, кто делал историю, тоже нет. Посмотрела сюжет NevelskTV о 75-летии местной школы № 3. Как здорово, что её коллектив чтит свою историю».

Это письмо адресуем региональному министерству образования и отделу образования администрации Невельского городского округа в надежде, что историческая ошибка будет исправлена.

От имени бывших учеников Николай Карнаухов.

г. Холмск.