Триллер на корте. Завершился XI Кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису

Последняя неделя марафона стала самой богатой на красивые, по-спортивному драматичные матчи. Финальные поединки в парных разрядах и миксе украсили соревнования.
Приятным моментом в турнире PRO было то, что наши юные теннисисты 13 – 17 лет пожелали проверить себя в поединках с более опытными и мастеровитыми спортсменами. И молодость выглядела достойно на корте. Так, Василиса Кочкадаева завоевала серебряную медаль, уступив в главном поединке кандидату в мастера спорта из Хабаровска Майе Байковой.
Начало первого сета сложилось неудачно для сахалинки. Два гейма и счет 2:0 в пользу хабаровчанки. Чуть успокоившись, Василиса выигрывает гейм – 2:1. Однако Майя продолжала доминировать в сете и уверенно довела его до победного конца – 6:2.
Вторая партия началась удачно для островитянки. Она выиграла свою подачу и сделала брейк 2:0. Соперница не остается в долгу и возвращает долг – 2:2. Дальше начались русские качели, за что болельщики любят этот вид спорта, с красивыми длинными розыгрышами, демонстрацией прекрасной теннисной техники. Майя уходит в отрыв – 4:2. Василиса проявляет спортивный характер и на табло 4:4. Так соперницы доигрались до 6:6. Все решал тай-брейк. Опыт и спортивное мастерство взяли вверх над молодостью – 7:4 и 2:0 в матче. Несмотря на поражение, этот матч смело можно занести в актив сахалинке.
В турнире члена молодежной сборной России, воспитанника сахалинской школы тенниса Якова Мазина. 13-летний теннисист сейчас живёт, учится и тренируется в Москве. Много интересного в личной беседе рассказал Яков о тренировках в составе сборной России, об участии во всероссийских и международных турнирах, о своей победе над первой ракеткой страны. Сегодня наш земляк занимает 54-е место в Европейской квалификации юных теннисистов до 15 лет.
Что касается Кубка мэра, то Яков Мазин перед первым матче поделился, что будет доволен результатом, если сможет выйти в полуфинал. Свой план он перевыполнил, поднявшись на третью ступеньку пьедестала почета. Рядом стояли мастер спорта международного класса, участник Большого шлема на всех континентах Теймураз Габашвили и опытный, довольно сильный теннисист Сухроб Мажидов.
К участию в турнирах на сахалинских кортах Теймураза Габашвили поклонники тенниса за последние три года привыкли. А вот приезд заслуженного мастера спорта, победителя турнира в одиночном разряде Большого шлема во Франции Анастасии Мыскиной для многих стало приятным подарком. Именно поэтому СК «Гидрострой» не смог вместить всех поклонников тенниса, которые пришли посмотреть официальный матч с участием знаменитой спортсменки.
В миксе её партнером был Яков Седнев (Южно-Сахалинск). По ту сторону сетки дуэту противостояла пара Анастасия Булах (Хабаровск)/Владислав Дё (Южно-Сахалинск). Дебют встречи за Булах и Дё. Вначале они делают брейк, а затем забирают свою подачу – 2:0. Такое обескураживающее начало вызвало на трибунах приятное оживление. Пошёл отрытый, силовой, техничный теннис. Каждая победа в гейме достигалась за счет решающего очка. Пара Мыскина/Седнев сравнивают счет – 2:2, их соперники не сдаются и выходят вновь вперед – 3:2. При счете 4:4 Булах и Дё допускают серию невынужденных ошибок и уступают оба гейма и 6:4 в пользу соперников.
Во втором сете борьба была не менее упорной. Болельщики увидели не только великолепные подачи на вылет Анастасии Мыскиной, но и виннеры, кросс… Реакции при игре у сетки, которую демонстрировала гостья из Москвы, укрощая атаки соперника, могли позавидовать лучшие вратари хоккея.
Победив соперника в двух партиях, пара Мыскина/Седнев вышла в следующий этап соревнований. К огромному разочарованию болельщиков, Анастасия и Яков вынуждены были сняться с соревнований по причине обострения старой травмы одного из участников дуэта.
В финале микса PRO скрестили ракетки Майя Байкова (Хабаровск)/Александр Котвицкий (Южно-Сахалинск) и Мария Чернышкова/Дмитрий Горбушков (оба Южно-Сахалинск). О таких поединках необходимо готовить отдельный репортаж. Каждый участник финала показал игру, которая завораживала болельщиков, держала в напряжении. С огромным трудом победу в матче праздновал дуэт Байкова/Котвицкий. К слову, это была третья виктория Майи на этих соревнованиях. Ранее она выиграла одиночный разряд и пару. Александр Котвицкий впервые поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета Кубка мэра в категории PRO.
После церемонии награждения победителей и призеров соревнований была организованна пресс-конференция с Анастасией Мыскиной и Теймуразом Габашвили. Юные теннисисты и болельщики хорошо подготовились к разговору. Самый неудобный соперник в вашей спортивной карьере? Насколько сегодня необходим спортивный психолог в команде и в индивидуальных видах спорта? Как вы справлялись с психологическим напряжением во время матча, когда теряли нить игры и начинали проигрывать? Насколько сильно влияет талант на достижении больших побед в спорте?
На вопросы отвечали оба именитых теннисиста. А затем каждый желающий смог получить не только автограф у Анастасии и Теймураза, но и сфотографироваться на память.
Игорь КАРПУК. Фото автора.
Призеры Турнира:
Мужчины-любители, одиночный разряд
- Семен Якушев.
- Олег Бондаренко.
- Даниил Моисеев.
Девушки-любители, одиночный разряд
- Екатерина Нечаева.
- Василиса Ходнева.
- Ирина Аксютенко.
Мужчины PRO, одиночный разряд
- Теймураз Габашвили
- Сухроб Мажидов.
- Яков Мазин.
Девушки PRO одиночный разряд
- Майя Байкова.
- Василиса Кочкадаева.
- Мария Чернышкова.
Мужские пары
- Теймураз Габашвили, Владимир Воднев.
- Максимилиан Бэ, Вячеслав Аксютенко.
- Даниил Куц, Владислав Де.
Женские пары
- Майя Байкова, Анастасия Булах.
- Василиса Кочкадаева, Виктория Легрова.
- Анастасия Ефременкова, Екатерина Нечаева.