Триллер на корте. Завершился XI Кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису

Последняя неделя марафона стала самой богатой на красивые, по-спортивному драматичные матчи. Финальные поединки в парных разрядах и миксе украсили соревнования.

Приятным моментом в турнире PRO было то, что наши юные теннисисты 13 – 17 лет пожелали проверить себя в поединках с более опытными и мастеровитыми спортсменами. И молодость выглядела достойно на корте. Так, Василиса Кочкадаева завоевала серебряную медаль, уступив в главном поединке кандидату в мастера спорта из Хабаровска Майе Байковой.

Начало первого сета сложилось неудачно для сахалинки. Два гейма и счет 2:0 в пользу хабаровчанки. Чуть успокоившись, Василиса выигрывает гейм – 2:1. Однако Майя продолжала доминировать в сете и уверенно довела его до победного конца – 6:2.

Вторая партия началась удачно для островитянки. Она выиграла свою подачу и сделала брейк 2:0. Соперница не остается в долгу и возвращает долг – 2:2. Дальше начались русские качели, за что болельщики любят этот вид спорта, с красивыми длинными розыгрышами, демонстрацией прекрасной теннисной техники. Майя уходит в отрыв – 4:2. Василиса проявляет спортивный характер и на табло 4:4. Так соперницы доигрались до 6:6. Все решал тай-брейк. Опыт и спортивное мастерство взяли вверх над молодостью – 7:4 и 2:0 в матче. Несмотря на поражение, этот матч смело можно занести в актив сахалинке.

В турнире члена молодежной сборной России, воспитанника сахалинской школы тенниса Якова Мазина. 13-летний теннисист сейчас живёт, учится и тренируется в Москве. Много интересного в личной беседе рассказал Яков о тренировках в составе сборной России, об участии во всероссийских и международных турнирах, о своей победе над первой ракеткой страны. Сегодня наш земляк занимает 54-е место в Европейской квалификации юных теннисистов до 15 лет.

Что касается Кубка мэра, то Яков Мазин перед первым матче поделился, что будет доволен результатом, если сможет выйти в полуфинал. Свой план он перевыполнил, поднявшись на третью ступеньку пьедестала почета. Рядом стояли мастер спорта международного класса, участник Большого шлема на всех континентах Теймураз Габашвили и опытный, довольно сильный теннисист Сухроб Мажидов.

К участию в турнирах на сахалинских кортах Теймураза Габашвили поклонники тенниса за последние три года привыкли. А вот приезд заслуженного мастера спорта, победителя турнира в одиночном разряде Большого шлема во Франции Анастасии Мыскиной для многих стало приятным подарком. Именно поэтому СК «Гидрострой» не смог вместить всех поклонников тенниса, которые пришли посмотреть официальный матч с участием знаменитой спортсменки.

В миксе её партнером был Яков Седнев (Южно-Сахалинск). По ту сторону сетки дуэту противостояла пара Анастасия Булах (Хабаровск)/Владислав Дё (Южно-Сахалинск). Дебют встречи за Булах и Дё. Вначале они делают брейк, а затем забирают свою подачу – 2:0. Такое обескураживающее начало вызвало на трибунах приятное оживление. Пошёл отрытый, силовой, техничный теннис. Каждая победа в гейме достигалась за счет решающего очка. Пара Мыскина/Седнев сравнивают счет – 2:2, их соперники не сдаются и выходят вновь вперед – 3:2. При счете 4:4 Булах и Дё допускают серию невынужденных ошибок и уступают оба гейма и 6:4 в пользу соперников.

Во втором сете борьба была не менее упорной. Болельщики увидели не только великолепные подачи на вылет Анастасии Мыскиной, но и виннеры, кросс… Реакции при игре у сетки, которую демонстрировала гостья из Москвы, укрощая атаки соперника, могли позавидовать лучшие вратари хоккея.

Победив соперника в двух партиях, пара Мыскина/Седнев вышла в следующий этап соревнований. К огромному разочарованию болельщиков, Анастасия и Яков вынуждены были сняться с соревнований по причине обострения старой травмы одного из участников дуэта.

В финале микса PRO скрестили ракетки Майя Байкова (Хабаровск)/Александр Котвицкий (Южно-Сахалинск) и Мария Чернышкова/Дмитрий Горбушков (оба Южно-Сахалинск). О таких поединках необходимо готовить отдельный репортаж. Каждый участник финала показал игру, которая завораживала болельщиков, держала в напряжении. С огромным трудом победу в матче праздновал дуэт Байкова/Котвицкий. К слову, это была третья виктория Майи на этих соревнованиях. Ранее она выиграла одиночный разряд и пару. Александр Котвицкий впервые поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета Кубка мэра в категории PRO.

После церемонии награждения победителей и призеров соревнований была организованна пресс-конференция с Анастасией Мыскиной и Теймуразом Габашвили. Юные теннисисты и болельщики хорошо подготовились к разговору. Самый неудобный соперник в вашей спортивной карьере? Насколько сегодня необходим спортивный психолог в команде и в индивидуальных видах спорта? Как вы справлялись с психологическим напряжением во время матча, когда теряли нить игры и начинали проигрывать? Насколько сильно влияет талант на достижении больших побед в спорте?

На вопросы отвечали оба именитых теннисиста. А затем каждый желающий смог получить не только автограф у Анастасии и Теймураза, но и сфотографироваться на память.

Игорь КАРПУК. Фото автора.

Призеры Турнира:

Мужчины-любители, одиночный разряд

Семен Якушев.

Олег Бондаренко.

Даниил Моисеев.

Девушки-любители, одиночный разряд

Екатерина Нечаева.

Василиса Ходнева.

Ирина Аксютенко.

Мужчины PRO, одиночный разряд

Теймураз Габашвили

Сухроб Мажидов.

Яков Мазин.

Девушки PRO одиночный разряд

Майя Байкова.

Василиса Кочкадаева.

Мария Чернышкова.

Мужские пары

Теймураз Габашвили, Владимир Воднев.

Максимилиан Бэ, Вячеслав Аксютенко.

Даниил Куц, Владислав Де.

Женские пары