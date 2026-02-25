Триллер с неожиданной развязкой. На чемпионате России по лыжным гонкам

25 февраля в Южно-Сахалинске на лыжно-биатлонном комплексе имени почетного мастера спорта СССР, ветерана Великой Отечественной войны Василия Комышева стартовали главные внутренние соревнования для российских лыжников — чемпионат России-2026.

Идея провести столь крупный турнир в Южно-Сахалинске принадлежит президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Необходимо заметить, что далеко не все спортсмены с энтузиазмом восприняли это предложение. Дорога до Сахалина обходится не дешево. Отдельных настораживала восьмичасовая разница во времени между центральной частью страны и областью на островах. Несмотря на все эти «против» большинство участников чемпионата добрались до Южно-Сахалинска за неделю до начала соревнований. Основная причина, успеть пройти акклиматизацию к местным условиям и по возможности принять участие в международном Сахалинском лыжном марафоне, тем самым адаптироваться к островному снегу.

К огромному сожалению, не смогли принять участие в чемпионате несколько именитых лыжников. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года Анастасия Кулешова пропустит эти соревнования по состоянию здоровья. Не увидят болельщики на сахалинской земле Олимпийскую чемпионку, трёхкратную призера Олимпийских игр и столько же чемпионатов мира, обладателя Большого хрустального глобуса, победительницу общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски» Наталью Терентьеву. Именитая спортсменка готовится стать мамой. Вместе с тем, президент федерации Елена Вяльбе в разговоре с директором спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаилом Шамсутдиновым подтвердила, что в отдельных гонках чемпиона выйдут на старт Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

Получили право участвовать в главном старте лыжного сезона и сахалинские спортсмены Марина Черноусова, Мария Анферова, Дарья Зотова, Вероника Дробитько, Дарья Нечипоренко, Софья Кузнецова, Анна Кожинова, Дмитрий Котенев, Иван Кустов, Илья Ерещенко, Александр Слыхов, Данил Нечипоренко.

Среди участников чемпиона успели отличиться на сахалинской земле Арина Кусургашева, выигравшая гонку на 50 км свободным стилем, участвуя в международном Сахалинском марафоне, и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, преодолевший быстрее всех на этих соревнованиях 30 км классическим стилем.

Первая гонка классическим стилем среди женщин на дистанции 10 км была похожа на остросюжетный триллер с развязкой, которую не ожидали даже тренеры сборной команды страны.

Разгон получился довольно веселеньким. После первых трехсот метров дистанции предварительный протокол возглавила лыжница из Нижегородской области Ольга Васильева, преодолев три сотни метров за 1 минуту 1,6 секунды. Алёна Баранова (Ленинградская область) проигрывала лидеру 1,3 секунды, Любовь Кудряшова (Удмуртия) — 1,8 секунды. Алиса Жамбалова (Тюмень) занимала двенадцатую строчку в предварительном протоколе, уступая лидеру 3,4 секунды. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова (Татарстан) показала четырнадцатое время — 1:05,1. Не спешили форсировать события в гонке Алина Пеклецова (Вологодская область) и Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), занимая 47 и 49 место, проигрывая Васильевой 7,2 и 7,3 секунды.

К контрольной отметке 1, 8 км все встало на свои места согласно табелю о рангах. Вероника Степанова преодолела отметку за 5:22,9. Екатерина Никитина (Москва) уступала Веронике 2 секунды, Алиса Жамбалова — 2,1. Шестой результат был у Христины Мацокиной (Татарстан) — 5:29,3. Седьмое время у Евгении Крупицкой — 5:29,5. Замыкала десятку претендентом на подиум Алина Пеклецова — 5:31,8.

К отметке 6,8 км Вероника Степанова продолжала лидировать. Екатерина Никитина, Алиса Жамбалова, Евгения Крупицкая, Алина Пеклецова, Христина Мацокина буквально наступали Веронике на «пятки».

За 1,5 км до финиша гонку возглавила Евгения Крупицкая. Опередили Степанову и Пеклецова с Никитиной. Мацокина и Жамбалова занимали пятую и шестую позицию.

Первой из этой шестерки финишировала Вероника Степанова, преодолев червонец за 28:27,7. Алиса Жамбалова улучшает время Вероники на 7,5 секунды. Христина Мацокина двигает Степанову на третью строчку протокола, выиграв у нее 3,7 секунды. Екатерина Никитина не смогла отвоевать первую позицию у Жамбаловой, проиграв ей 3,6 секунды, но выиграла у Мацокиной 0,2 секунды. На дистанции находились Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова. Только их финиш мог перекроить итоговый протокол этой гонки. Крупицкая улучшила время Жамбаловой на 3,1 секунды. Замкнула тройку призеров Пеклецова, проиграв чемпионке 5,8 секунды и Жамбаловой 2,7 секунды.

Мужчины также выясняли «отношения» на червонце классическим стилем. Первые 3, 5 км быстрее всех преодолел лидер лыжного сезона Сергей Ардашев — 9:01,9. Александр Большунов проиграл Сергею 1,2 секунды. Иван Горбунов (все трое — представители Татарстана) уступал Александру 1,3 секунды и Ардашеву 2,5 секунды. К отметке 5,3 км гонку возглавил Большунов. Ардашев отстал на 0,8 секунды. Дмитрий Жуль (Красноярский край) сделал серьезную заявку на призовую тройку, проигрывая Сергею Ардашеву 5 секунд и выигрывая у Ивана Горбунова 4,2 секунды. Хорошие шансы «зацепиться» за место на подиуме сохраняли Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО-Югра) и Алексей Червоткин (Тюмень).

Около четырех минут после финиша Константин Тиунов находился на верхней строчке предварительного протокола с результатом 24:34,7. Иван Горбунов смог улучшить время Константина на 4,3 секунды. Дмитрий Жуль не смог опередить Горбунова, но отодвинул на строчку ниже Тиунова, преодолев два круга по 5 км за 24:33,9. Алексей Червоткин проиграл Горбунову 0,1 секунды. Когда финишировал Александр Большунов, остановив секундомер на отметке 23:59,9, никто из тренерского состава и болельщиков не сомневался, что трехкратный Олимпионик в 27 раз выиграл звание чемпиона России. Как ни старался Сергей Ардашев улучшить время Большунова, но уступил ему 14,4 секунды.

А что же сахалинские лыжники? Будем откровенны, выступили они ниже своих возможностей. Возможно, «перегорели» перед стартом. Лучшими были Анна Кожинова и Данил Нечипоренка, оба показали 34 результат.

26 февраля участники чемпиона выйдут на старт скиатлона (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем). Женщины стартуют в 15.00, мужчины в 17.00.

Приглашаем всех поклонников лыжных гонок поддержать участников соревнований на лыжно-биатлонном центре «Триумф».

Игорь КАРПУК.

Фото автора.