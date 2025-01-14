Триумф на «Триумфе». Анна Корякова и Андрей Сахаров стали абсолютными победителями лыжных гонок

В заключительный день IV Российско-Китайских зимних молодёжных игр на лыжно-биатлонном центре «Триумф» лыжники разыграли последний комплект медалей в гонке свободным стилем. Девушки соревновались на дистанции 10 км, юниоры 15 км.

Анализируя результаты двух ранее проведенных гонок, смело можно было сказать, что основная борьба за подиум развернутся между членами сборной России.

Первыми старт приняли юниорки. Многочисленные болельщики надеялись увидеть интересную бескомпромиссную борьбу за медали в обеих гонках и их надежды сбылись.

Первой из претенденток на подиум старт приняла Руслана Дьякова. Спустя минуту на дистанцию отправилась обладательница двух золотых медалей этих игр Анна Корякова. Через три минуты стартовала Алёна Плечёва. После прохождения первой контрольной отметки 2,5 км лучшее время в предварительном протоколе было у Анны Коряковой (7:14.9). Восемь секунд лидеру проигрывала Арина Рощина. Алёна Плечёва замыкала тройку лучших (7:30.4). Далее в протоколе расположились Полина Тарутина (7:36.9), Руслана Дьякова (7:52.8).

После прохождения контрольной отметки 5 км Анна Корякова упрочило своё лидерство. Алёна Плечёва показала второе время. Арина Рощина опустилась на третью строчку. Полина Тарутина прочно обосновалась на четвертом месте. Зарина Кутлумбаева потеснила с пятой строчки Руслану Дьякову, преодолев два круга по 2,5 км за 15:39.2. Руслана проигрывала Зарине 2,5 секунды.

Специалисты и болельщики прекрасно понимали, что вся борьба за медали впереди. За круг до финиша Анна Корякова продолжала уверенно лидировать. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22:20.4. Алёна Плечёва уступала лидеру 35,4 секунды. Арина Рощина удерживала третью позицию 23:16.1. Полина Тарутина продолжала бороться за бронзовую медаль 23:17.7.

Руслана Дьякова смогла прибавить по ходу гонки и сократила разрыв от претенденток на подиум до минимума 23:20.7. К огромному сожалению, Арина Рощина не смогла выдержать высокий темп и на заключительной петле 2,5 км, как выражаются спортсмены, «капнула». В итоговом протоколе она была шестой. Руслана Дьякова смогла найти в себе силы и добежать до бронзовой медали – 30:47.9. Третью награду высшей пробы на этих играх выиграла Анна Корякова – 29:58.1. «Серебро» у Алёна Плечёвой – 30:25.9.

Не менее драматичной была борьба за подиум и у юниоров. И если лидер команды, обладатель двух золотых медалей на этих играх Андрей Сахаров не позволил никому усомниться в своей победе, то борьба за «серебро» и «бронзу» развернулась такая, что на лыжне было очень жарко.

Андрей Сахаров захватил лидерство с первого километра гонки и после прохождения каждой контрольной отметки его преимущество над соперниками только увеличивалось. Дистанцию 15 км он преодолел за 39:32.5. На этих играх Андрей стал абсолютным победителем, пополнив свою коллекцию спортивных наград тремя медалями высшей пробы.

Необходимо заметить, что восемнадцатилетний лыжник успел в текущем спортивном сезоне ворваться в элиту сильнейших гонщиков страны. На первом этапе Кубка России, который проводился в Вершине Тёи, лыжник из Костромы дважды забежал в топ-6. После гонок его отметил сам Александр Большунов.

Что касается борьбы за «серебро» и «бронзу» то она напоминала настоящий спортивный триллер.

Платон Исламшин в первой гонке классикой занял второе место. Молодой лыжник горел желанием повторить свой результат и в свободном стиле. Его соперники не желали быть статистами на лыжне и с первых километров дали понять, что тоже не против в этот день подняться на подиум.

После прохождения отметки 5 км Вячеслав Мамичев занимал вторую строчку в протоколе. Ровно 5 секунд ему проиграл Павел Козадаев. Платон Исламшин показал четвертое время. На отметке 7,5 км у Павла Козадаева был второй результат. Платон Исламшин замыкал тройку лучших.

И если на второй половине дистанции Платон смог прибавить, то Павлу в этот день было не по силам бороться с товарищем по команде за вторую ступеньку на пьедестале почета. Преодолев дистанцию за 40:10.4, Платон Исламшин завевал вторую серебряную медаль в индивидуальной гонке на этих играх.

Павел Козадаев в гонке классическим стелим занял шестое место. Бронзовая медаль в этот день для него было с золотым отливом.

Победителя и призеров гонки юниоров медалями и памятными призами награждали министр спорта России, президент ОКР Михаил Дектярёв и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.