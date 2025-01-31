Триумфа у сахалинских лыжников на «Триумфе» не случилось

В среду, 29 января, на лыжно-биатлонном центре «Триумф» стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юниоров 17 – 18 лет.

На старт вышли спортсмены из Хабаровского и Приморского краев, республик Бурятии и Саха (Якутия), Камчатского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Открывали соревнования гонки свободным стилем. Девушки должны были преодолеть два круга по 5 км, юноши на один круг больше.

Принявшая старт под восьмым номеров Софья Туманкова (Хабаровский края) первые 1,8 км дистанции преодолела за 7 минут 3.4 секунды. Этот результат долгое время был ориентиром для остальных участниц гонки. Вначале его улучшила Инна Рыбкина (Саха Якутия) – 6:58.6.

Спустя минуту лидером гонки стала хабаровчанка Анастасия Гринько – 6:20.7. Сахалинская лыжница Карина Поважнюк показала шестое время – 7:13.0. Ее подруга по команде Софья Кулыгина занимала в предварительном протоколе девятую строчку, проигрывая лидеру 55.4 секунды.

Остальные островные участницы уже на этом участке проигрывали соперницам из Хабаровска и Якутии более минуты и потеряли даже теоретические шансы бороться за место на подиуме.

Отметку 5 км кандидат в мастера спорта Анастасия Гринько преодолела за 16:20.6. Мастер спорта Инна Рыбкина проигрывала лидеру 49.2 секунды. Алёна Федо (Якутия) замыкала тройку предварительного протокола – 17:44.5. На втором круге Инна Рыбкина смогла прибавить по ходу гонки и отыграть несколько секунд у Анастасии Гринько, но для общей победы этого было мало.

На высшую ступеньку пьедестала почета в этот день поднялась хабаровчанка Анастасия Гринько, преодолев дистанцию за 33:35.3. Инна Рыбкина отстала от чемпионки на 35.7 секуды. Её подруга по команде Алёна Федо смогла сохранить за собой третью строчку в итоговом протоколе – 36:14.9.

Что касается сахалинских юниорок, Полина Дубовкина заняла шестое место – 37:01.9, Карина Поважнюк седьмое – 37:09.8, Софья Кулыгина девятое – 37:24.0.

У юношей лыжник из Приморья Кирилл Гаврилов первые 5 км преодолел за 14:51.3. Три лыжника из Хабаровского края, в прямом смысле слова, наступали лидеру на пятки. Валентин Галямов проигрывал 6.1 секунды, Михаил Кравченко – 8.7, Илья Савин – 19.3. Хорошие шансы в борьбе за медаль сохранял сахалинец Илья Толстяков, показавший пятый результат – 15:29.2.

На отметки 10 км тройка лидеров в предварительном протоколе выглядела так: Кирилл Гаврилов 30:36.8, Михаил Кравченко 30:56.3, Илья Толстяков 31:32.1. В итоговом протоколе на 15 км у юниоров изменений не произошло. Золотую медаль завоевал Кирилл Гаврилов – 46:15.5, серебряную Михаил Кравченко – 46:39.4, бронзовую Илья Толстяков – 47:19.6.

Во второй день первенства участники соревнований разыграли медали в спринте классическим стилем.

У девушек на лыжне господствовала Инна Рыбкина. Она показала лучший результат в квалификации, затем уверенно выиграла четверть и полуфиналы.

В главном забеге дня не оставила своим соперницам ни малейшего шанса на победу, опередив на финише Анастасию Гринько на 4.6 секунды и представительницу Магаданской области Валерию Кожухарь на 10.89. Сахалинка Дарья Будникова заняла пятое место и выполняла норматив кандидата в мастера спорта.

У юниоров борьба за высшую ступеньку пьедестала почета была нешуточная.

Несмотря на то, что лыжник из Якутии Вадим Кривоногов в это день выиграл все забеги, в финале хабаровчане Валентин Галямов, Илья Савин и приморец Кирилл Гаврилов до последнего боролись за победу. Валентин Галямов проиграл чемпиону 0.61 секунды, Илья Савин – 1.25, Кирилл Гаврилов – 1.28.

Лучшим среди сахалинских лыжников был Александр Боганчиков, который добрался до полуфинала, в котором занял пятое место.

В субботу, после дня отдыха, соревнования продолжатся. Спортсмены будут преодолевать дистанции классическим стилем. Девушки разыграют медали на дистанции 5 км, юноши – 10 км. В воскресенье состоятся эстафеты. Начало соревнований в 11.00.

Игорь КАРПУК.

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