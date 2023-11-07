Трое островитян погибло на СВО

На Сахалин пришло трагическое известие из зоны специальной военной операции – там погибло трое наших земляков.

Это поронайцы гвардии ефрейтор Максим Володько и гвардии рядовой Роман Выпряжкин, гвардии ефрейтор Олег Терёхин из Тымовского района, сообщили в правительстве области.

– Они проявили мужество и отвагу в борьбе с врагом и в памяти земляков навсегда останутся героями, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям бойцов будет оказана необходимая помощь.