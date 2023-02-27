Трое сахалинцев погибли в бою на Донбассе

Очередная печальная новость из зоны проведения специальной военной операции: там погибли наши земляки.

Это младший сержант Сергей Воскресенский из Холмского района, матрос Александр Варганов и Максим Бобруенко из Невельского, сообщили в правительстве области.

– В памяти сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями, не пощадившими свои жизни ради России, каждого из нас, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана помощь.