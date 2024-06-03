Трофейная рыбалка в морском прибрежье Сахалина увлекательна даже для новичков

Виталий Челищев, опытный сахалинский рыболов-любитель, большой энтузиаст ловли разной рыбы в море, поделился с «Советским Сахалином» своими наблюдениями и выводами насчёт симовой рыбалки в нынешнем сезоне.

Прогноз науки оправдывается – численность симы в заливе Анива и на юго-востоке острова самая низкая за последние три года. Имеются в виду Анивский, Корсаковский, Невельский районы и далее на север, вплоть до Макаровского. В этих местах «вишнёвый лосось», как называют эту рыбу японцы, стал заходить в реки на нерест на три недели раньше обычного, как это было и в прошлом году. При этом в уловах преобладают крупные особи весом от одного килограмма и более. То есть соблюдается закономерность: в годы с высокой численностью рыбы в первых уловах попадаются по большей части рыбины весом менее одного килограмма, а когда численность ниже – рыба крупнее.

Нужно также учесть, что в связи с заметным потеплением в прошлые годы на юге острова отмечался низкий уровень воды в реках. Это негативно сказалось на молоди симы.

В других дальневосточных регионах – Приморском, Камчатском краях, судя по успехам местных рыболовов-любителей, картина обратная, происходит увеличение численности этого лосося.

На Сахалине картина неоднородная: в северо-восточной части острова численность симы возросла, а значит, рыболовы-любители без уловов не останутся. Условия для удачной рыбалки созданы: для любителей открыто множество участков на реках и один в море.

Виталий Челищев рыбачит в морском прибрежье спиннингом. Сима попадается на воблеры, стики и пилькеры. Если ловля происходит вне лицензионного участка, она проводится по принципу «поймал, сфотографировался на память и отпустил». Такая рыбалка азартна, чем-то напоминает охоту. Попадаются особи весом более трёх килограммов!

Это не значит, что домой рыболов-любитель вернётся без улова, ведь при такой рыбалке основной трофей – кунджа. Рыба крупная, до 4 – 5 килограммов весом. У морской кунджи, в отличие от речной, почти всегда мясо красного цвета.

Некоторые наблюдения. Морская рыбалка с берега бывает особенно результативной, когда температура воды в морском прибрежье прогревается выше 5 градусов. В нынешнем году вода сначала, в конце апреля, прогрелась, а затем её температура резко понизилась. Соответственно, заход производителей симы в реки низок.

Какие снасти сейчас эффективны? Виталий использует спиннинг длиной 3,05 метра с тестом 7 – 35 граммов, плетёный шнур длиной 200 метров, толщиной (по японской классификации) #1.2 РЕ (соответствует 0,185 миллиметра), а также катушку 4000XG и нейлоновый шок-лидер с прочностью на разрыв 25lb (соответствует 11,35 килограмма). Шок-лидером называют отрезок мощной лески, который привязывают к концу тонкой оснастки. При дальних сильных забросах эта леса предохраняет от повреждения снасть с тонкой леской.

Если вода в морском прибрежье чистая, на море штиль, погода солнечная, в ход идут искусственные наживки естественного серебристого цвета и тёмные. Если вода мутная, предпочтительнее яркие цвета. Ранним утром также используют наживки ярких цветов: зелёного, розового, серебристого, фиолетового либо комбинированного сине-розового. Для морской рыбалки искусственные наживки должны быть потяжелее – весом от 13 граммов и больше.

Семён РЕЧКИН.