Троица мошенников из Волгограда опустошали банковские счета сахалинцев

В региональном управлении МВД сообщили об окончании расследования ряда многоэпизодных уголовных дел о телефонных и интернет-мошенничествах в Сахалинской области. Как удалось выяснить, этим занимались три жителя Волгоградской области.

Один из этой троицы — 25-летний уроженец города Жирновск. Он специализировался на звонках, во время которых представлялся родственником либо знакомым своих жертв. Плакался по телефону – дескать, попал в аварию, или ему срочно нужны деньги, чтобы «решить вопрос» с сотрудниками ГИБДД. Получал денежные переводы, отключал телефон, деньги тратил по своему усмотрению. В активе этого товарища как минимум десяток подобных преступлений. Его действия подпадают под санкции ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба. В одном эпизоде имело место покушение на мошенничество такого же рода. В общей сложности злоумышленник «наварился» почти на 250 тысяч рублей.

32-летний ранее судимый житель поселка Мичуринский подбирал абонентский номер жителя Сахалинской области. В ходе телефонного разговора старался убедить собеседника в том, что звонит его знакомый, проживающий на материке. Если номер проходил, сообщал, что приехал на Сахалин и предлагал встретиться. Через некоторое время перезванивал по тому же номеру и взволнованно сообщал – дескать, попал в аварию или другую беду, и ему теперь нужны деньги на взятку полицейскому. Деньги обещал вернуть позже. В отдельных случаях для пущей убедительности изменял голос и разговаривал уже от имени якобы самого полицейского, требуя передачи денег на банковскую карту или на лицевой счет, привязанный к определенному абонентскому номеру.

Жертвами этого мошенника стали 9 сахалинцев, в общей сложности он «погрел руки» на 256 тысяч рублей. Одному корсаковцу повезло — банк заблокировал подозрительную операцию и таким образом сберег для владельца счета 19 тысяч рублей.

Леди Х

Еще один фигурант, 30-летний житель города Волжский, пошел иным путем – зарегистрировал аккаунт на сайте частных объявлений с указанием женского имени. В нем он выставлял объявления о продаже мебели и бытовой техники в Южно-Сахалинске. В дальнейшем «раскручивал» выходящих на связь покупателей на предоплату, уверяя, что товар можно забрать сразу, приехав по указанному им адресу. Получив предоплату, жулик блокировал объявление и переставал выходить на связь. Его жертвами стали пять сахалинцев, мошеннический улов оценивается в 21 тысячу рублей.

Обвиняемые, несмотря на то, что проживают на материке, были установлены и задержаны сотрудниками управления уголовного розыска регионального управления МВД. Каждому из этой троицы «светит» до пяти лет лишения свободы.

Подготовил Николай ПИТЕРСКИЙ.