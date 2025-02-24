Троицкий лыжный марафон: определены сильнейшие в свободном и классическом стилях

Сахалинцы и гости островного региона 22 февраля дали старт XXXII Троицкому лыжному марафону. В первый соревновательный день участники померились силами в гонке свободным стилем.

Приверженцам здорового образа жизни предстояло преодолеть 1, 2, 25 и 50 км. Всего на дистанции вышли более 300 человек разных возрастов со всего Сахалина. Помимо местных жителей к марафону присоединились лыжники из Тюмени, Приморья и Комсомольска-на-Амуре.

На церемонии открытия состязаний спортсменов приветствовали главный федеральный инспектор Сахалинской области Иван Терентьев, вице-мэр Анивского муниципального округа Андрей Саулей, заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин и начальник отдела, пресс-секретарь АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» Александр Першуткин, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Андрей Саулей подчеркнул, что ежегодно желающих пробежать марафонскую дистанцию 50 км – не более 16 человек, но сегодня проверить себя на скорость и выносливость вызвались 47 лыжников, что еще раз подчеркивает растущий интерес к лыжным гонкам.

Первыми стартовали участники 25-ти и 50-ти километровых гонок, далее своё мастерство демонстрировали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на отрезках в 1 и 2 км.

Абсолютными лидерами на «полтиннике» стали Иван Кустов и Марина Черноусова.

– Троицкий лыжный марафон выигрываю уже третий или четвертый раз. Сегодня потрясающая погода, трассы подготовлены хорошо, спасибо организаторам! Жаль, что на 50 км не было молодых девчонок, с которыми можно было бы посоревноваться. Тем не менее я получила удовольствие и даже немножко устала. Хорошо, что проводятся такие соревнования. Хочется, чтобы в них принимали участие еще больше людей. Но, наверное, все берегут себя на завтра, ведь бежать такие расстояния два дня подряд очень тяжело, – поделилась эмоциями на финише Марина.

На 25-километровом отрезке абсолютными лидерами стали Денис Рожков и Надежда Шанаурина.

В своих возрастных категориях победу одержали Илья Ерещенко, Алексей Черноусов, Андрей Емельянов, Николай Поляков, Дарья Зотова, Иван Кустов, Марина Черноусова, Денис Рожков, Сергей Калинин, Александр Зотов, Надежда Шанаурина, Валерия Кухарева, Елена Полякова, Илья Толстяков, Милана Ерашова, Светлана Зыкова, Кира Богданова, Алексей Поликарпчук и Александр Флегантов.

Марафон продолжился 23 февраля. За звание сильнейших в классическом беге боролись не только взрослые, но и юные спортсмены.

Юные спортсмены в возрастных категориях 2009 – 2010, 2011 – 2012, 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2017 – 2018, 2019 годов рождения и младше соревновались на дистанциях 200, 500 м, 1, 2 и 3 км.

Взрослые померились силами в гонке на 30 км, старт был дан в селе Успенском. Такая дистанция была введена впервые в истории Троицкого лыжного марафона.

Абсолютными победителями на самом протяженном отрезке стали Алексей и Марина Черноусовы.

– Сегодняшняя трасса была подготовлена замечательно, палки нигде не проваливались, также порадовала прекрасная и солнечная погода. Жаль, что многие спортсмены, кто участвовал в марафоне вчера, не вышел сегодня на новую трассу, – поделился своими впечатлениями Алексей Черноусов.

В своих возрастных категориях победителям стали Денис Рожков, Игорь Романенков, Михаил Шамсутдинов, Илья Черноусов-Гаспарин, Александр Боганчиков, Дмитрий Глазунов, Дмитрий Котенев, Константин Нурулин, Андрей Юдаев, Андрей Поляков, Сергей Якимов, Надежда Шанаурина, Ульяна Николова, Дарья Зотова, Валерия Кухарева и Ольга Кузнецова.

Среди юношей и девушек в своих возрастных категориях победу одержали Матвей Калинин, Захар Ершов, Макар Ершов, Екатерина Худокормова, Маруся Семиченко, Мария Пономарева, Карина Поважнюк, Полина Дубовкина, Светозара Улитина, Дмитрий Шубнов, Владислав Смыков и Иван Шуваев.

Сильнейшими среди самых юных сахалинцев стали Федор Ивлев, Илья Соболев, Степан Епихин, Ксения Антипина, Галина Кулыгина, Есения Грунешова, Дмитрий Стоянов, Андрей Кустов, Максим Рожков, Анастасия Ли, Ксения Григорьева, Евангелина Печковская, Валерия Минханова, Кира Кудряшкина, Алена Тупотенко, Ярослав Шпаньков, Иван Теплов, Иван Вакуленко, Варвара Дроздова, Ульяна Багмут, Полина Михайлова, Владислав Щербаков, Даниэль Тафа и Юрий Романов.