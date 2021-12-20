Троим ветеранам присвоено звание почетных граждан Сахалинской области

Они воевали за нашу землю и внесли большой вклад в развитие островного региона

Нагрудные знаки и соответствующие удостоверения получат участники Великой Отечественной войны Василий Андреев, Вячеслав Гаврилов и Владимир Сичкарь.

В ближайшее время губернатор Валерий Лимаренко наградит почетных граждан также и памятными знаками «В честь 75-летия Сахалинской области».

Василий Андреев родился в 1930 году, участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильский островов. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Василий Николаевич – ветеран отрасли связи, внес большой вклад в развитие островной области, его трудовой стаж составляет более 47 лет. Долгое время возглавлял Сахалинский обком профсоюза работников связи.

Участник Великой Отечественной войны и боев за освобождение островной земли Вячеслав Гаврилов родился в 1926 году. На его счету немало наград – орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией», «За отвагу», медаль Жукова. Трудовой стаж – более 45 лет. Ветеран угледобывающей отрасли. Долгие годы трудился на шахте «Южно-Сахалинская» производственного объединения «Сахалинуголь».

Звание почетного гражданина Сахалинской области присвоено также Владимиру Сичкарю. Участник Великой Отечественной войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов родился в 1927 году. Награжден медалями «За победу над Японией», «300 лет Российскому флоту» и медалью Жукова. Его трудовой стаж – более 40 лет. Владимир Федотович внес значительный вклад в развитие строительной отрасли на Сахалине.

Пресс-служба регионального правительства напомнила, что кандидатуры для присвоения высокого звания почетного гражданина рассматривает комиссия, в состав которой входят члены правительства островного региона, депутаты областной думы, ученые, ветераны, общественники. Решение принимается путем открытого голосования.

Почетными гражданами Сахалинской области являются 65 островитян. Звание присваивается ежегодно не более чем трем лицам из числа претендентов за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, научно-исследовательской, со­ци­ально-культурной, политической, общественной, благотворительной и иной деятельности на благо Сахалинской области. Также звание можно получить за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга.

Виктор МАЛЫШЕВ.